Raed Arafat: Tratamentul contra Covid-19 e mai toxic decât orice vaccin

„Încep să apară tratamente, dar eu vreau să spun la toţi care aşteaptă tratamentul, să citească foarte bine: tratamentul e mai toxic decât orice vaccin, deci tratamentul este o substanţă chimică pe care o introduci pentru a trata, pentru a opri virusul respectiv - are un impact asupra corpului, ca orice tratament pe care-l luăm - sunt substanţe chimice pe care le introducem pentru a combate un virus, un microb. Pe când vaccinul este un mod de a stimula un sistem imunitar natural, care reacţionează la virusul respectiv. Aşa că să nu aştepte, vaccinul rămâne soluţia”, a spus Raed Arafat, conform Agerpres.El a precizat că valul 4 al pandemiei nu s-a încheiat, în ciuda scăderii numărului de cazuri, şi că, dacă oamenii nu se vor vaccina, este posibil ca un nou val să aibă un efect asemănător celui actual.„Valul 4 nu s-a terminat, şi după valul 4, dacă nu avem un număr suficient de vaccinaţi, valul 5 va fi cu un impact asemănător valului 4. Dacă vom avea persoane vaccinate suficient, valul 5, dacă apare, va fi totuşi cu un impact mic pe sistemul sanitar, ceea ce înseamnă că vom convieţui cu el fără măsuri similare cu cele pe care le-am luat până acum”, a mai spus Arafat.El a dat exemplul ţărilor în care exista un număr mare de vaccinaţi şi în care totuşi există o creştere a numărului de cazuri, dar în care noul val nu are impactul pe care l-au avut cele de dinainte, şi există mai puţini pacienţi pe secţiile de terapie intensivă şi mai puţine persoane spitalizate, în general.„Există foarte multe variabile. Nu ştim ce va fi. Nu ştim dacă va apărea o variantă care va fi mai dificil de gestionat din punct de vedere al vaccinului, din punct de vedere al transmiterii, să fie mult mai agresivă decât actuala variantă. Acum există o variantă în Marea Britanie care se ştie că este mai contagioasă decât varianta Delta şi despre care se vorbeşte şi este sub examinare acum. Toate aceste aspecte ne arată că lucrurile nu s-au terminat. Da, vaccinul a rămas soluţia optimă”, a arătat Arafat.