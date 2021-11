Valeriu Gheorghiţă: Câţi oameni mai trebuie să moară să ne convingem că această pandemie e nemiloasă şi ne afectează pe toţi? Cum de am devenit atât de nepăsători faţă de suferinţă?

Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva Covid-19, s-a întrebat cum de au devenit românii atât de nepăsători faţă de suferinţă şi câţi oameni trebuie să mai moară pentru ca cetăţenii să se convingă că această pandemie este nemiloasă şi ne afectează pe toţi.

Gheorghiţă a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că s-a uitat pe o parte din comentarii şi s-a îngrozit deoarece se vorbea despre minciuna doctorilor, despre hoţie şi experimente pe oameni, relatează News.ro.“M-am uitat astăzi pe comentariile a o parte dintre oameni la aceste calupuri de informare şi m-am îngrozit. Se vorbea despre minciuna doctorilor, despre hoţie, despre dictatură medicală, despre experimente pe oameni. Cum putem lansa, mă întreb firesc, astfel de acuzaţii la adresa corpului medical, la oamenii, la profesionişti care de luni şi luni de zile sunt la datorie şi fac eforturi supraomeneşti pentru a salva viaţa semenilor? Au cadre medicale, colegi de-ai noştri, care, din păcate, au pierdut lupta cu această boală. De personalul medical ne legăm toate speranţele atunci când ajungem în suferinţă, când avem nevoie de internare, când ajungem la spital”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă.El a explicat că acest război se câştigă prin solidaritate şi prin implicare.“Niciodată nu vom fi bine dacă vom continua să ne suspectăm unii pe alţii, să ne acuzăm, să ne arătăm cu degetul, să ne sabotăm. Acest război se câştigă doar prin solidaritate, prin implicare, prin empatie faţă de suferinţa semenilor. Vreau să înţelegeţi că noi avem nevoie de dumneavoastră, noi suntem aici pentru dumneavoastră, suntem cu toţii de aceeaşi parte a baricadei, ducem de mai bine de un an şi jumătate un război împotriva acestui virus, care în fiecare zi omoară sute şi sute de români. Ne dorim cu toţii acelaşi lucru, să nu mai moară semenii, copiii să meargă la şcoală şi pacienţii cu celelalte afecţiuni cronice să poată să beneficieze la timp de servicii medicale”, a transmis Gheorghiţă.Acesta s-a întrebat când am devenit uşor de păcălit de “indivizi iresponsabili” care propagă confuzie printre oameni.“Mă întreb oare câţi oameni mai trebuie să moară să ne convingem că această pandemie este nemiloasă şi că ne afectează pe toţi, indiferent cine suntem şi cum ne cheamă. Cum de am devenit atât de nepăsători faţă de suferinţă? Ne uităm în fiecare zi la raportări şi vedem sute de decese şi trecem cu atâta uşurinţă peste aceste lucruri, peste aceste date care nu sunt altceva decât vieţi omeneşti pierdute, pe care majoritatea le puteam preveni. Când şi cum am devenit aşa de uşor de păcălit de tot felul de indivizi iresponsabili, care propagă moartea, care seamănă confuzie între oameni? Ne uităm în spitale şi vedem bătrânii noştri, sufocaţi, cu lipsă de aer, se uită în ochii noştri, nu înţeleg ce li se întâmplă, sunt speriaţi, atât de boală, cât şi de vaccin, în loc să îşi petreacă bătrâneţea în linişte sunt internaţi în spitale cu oxigen şi, din păcate, o parte dintre ei pierd lupta cu această boală”, a mai afirmat Valeriu Gheorghiţă.Gheorghiţă a cerut oamenilor să meargă să se vaccineze şi să ceara sfatului medicului şi apoi să-l urmeze.“Mesajul meu este cât se poate de clar pentru toţi românii. Avem nevoie de dumneavoastră veniţi alături de noi implicaţi-vă în lupta împotriva pandemiei şi mergeţi şi vaccinaţi-vă. Aveţi încredere în corpul medical, este al doilea mesaj important. Cereţi sfatul medicului dumneavoastră şi urmaţi-l. Nu vă lăsaţi de păcăliţi şi induşi în eroare de indivizi care repet au apărut de nicăieri şi care propagă informaţii înşelătoare, inexacte, indivizi pe care nu-i interesează de soarta dumneavoastră şi când ajungeţi în spital nu sunt alături de dumneavoastră”, a precizat coordonatorul campaniei de vaccinare.