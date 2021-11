Joe Biden anunţă că Statele Unite şi-au asigurat achiziţia a milioane de doze din pilula anti-Covid-19 a Pfizer

Foto: Michael Reynolds-Pool Via Cnp / Zuma Press / Profimedia Images

Compania Pfizer a anunţat anterior că se aşteaptă să reuşească transmiterea către FDA a rezultatelor interimare ale testelor sale clinice pentru noul medicament antiviral înaintea sărbătorii americane Thanksgiving din 25 noiembrie.





Marea Britanie a anunţat de asemenea că şi-a asigurat achiziţia a 250.000 de doze din acest tratament.





„Dacă va fi autorizat de FDA vom putea avea repede pilulele (...) Am securizat deja milioane de doze. Această terapie va fi un alt instrument în cutia noastră cu instrumente pentru a proteja oamenii de cele mai rele efecte ale Covid”, a transmis preşedintele SUA, potrivit Reuters și Agerpres.La rândul ei, compania Merck & Co, care a conceput de asemenea o pastilă experimentală anti-Covid-19, Molnupiravir , a anunţat că a încheiat nouă contracte pentru vânzarea acesteia de îndată ce organismele de reglementare o vor autoriza, prima aprobare fiind deja dată de Marea Britanie , care a contractat 480.000 de doze.Celelalte ţări care au semnat până în prezent contracte cu Merck sunt SUA, Franţa, Coreea de Sud, Indonezia, Malaezia, Filipine, Singapore şi Thailanda.Studiul clinic realizat de Pfizer asupra pastilei sale anti-Covid-19 a demonstrat că reduce cu 89% riscul de spitalizare şi de deces în rândul adulţilor care prezintă riscul de a dezvolta o formă severă a maladiei. Rezultatele par să le depăşească pe cele observate în cazul pastilei anti-Covid-19 dezvoltată de grupul Merck, Molnupiravir, care a arătat într-un studiu publicat luna trecută că reduce cu 50% riscul de deces şi de spitalizare tot în rândul pacienţilor care prezintă riscuri sporite de a dezvolta forme severe ale maladiei.Pastila Pfizer va administrată în combinaţie cu un antiviral mai vechi, Ritonavir, tratamentul combinat urmând să fie comercializat sub numele de Paxlovid.