Antiviralul Pfizer reduce cu 89% riscul de deces sau spitalizare la pacienții ce riscă forme grave de Covid-19 / Rezultatele, atât de bune că testele clinice au fost oprite mai devreme

Rezultatele par să fie mult mai bune decât cele ale medicamentului Merck, molnupiravir , care, potrivit rezultatelor prezentate luna trecută înjumătățește riscul de deces sau spitalizare la pacienții cu risc mare de formă severă de Covid-19.Acțiunile Pfizer au crescut imediat după anunț cu 13%, iar cele Merck au scăzut cu 6%.Pfizer a spus că intenționează să înainteze rezultatele interimare ale testelor clinice autorității americane de profil, FDA, ca parte a solicitării depuse în octombrie pentru a primi autorizarea pentru folosirea de urgență.Noul antiviral este administrat împreună cu un antiviral mai vechi, ritonavir. Combinația, denumită Paxovid, este de trei pilule administrate de două ori pe zi.Testele clinice ale Pfizer, efectuate pe 1.219 de persoane, au studiat spitalizările sau decesele din rândul persoanelor cu forme moderate de Covid-19 ce aveau cel puțin un factor de risc pentru apariția formei grave a bolii, precum obezitatea sau vârsta înaintată.Rezultatele preliminare arată că 0,8% dintre cei care au primit medicamentul Pfizer începând cel târziu în a treia zi de la apariția simptomelor au fost spitalizați și niciunul nu a murit în cele 28 de zile ce au trecut după tratament.În rândul celor care au primit placebo, a existat o rată de spitalizare de 7% și 7 decese.Procentajele au fost similare la pacienții tratați în primele 5 zile de la apariția simptomelor: 1% din cei care au primit Paxovid a fost spitalizat, comparativ cu 6,7% în grupul placebo, în care au fost și 10 decese.În general, antiviralele, pentru a fi cât mai eficiente, trebuie administrate cât mai curând posibil, înainte ca infecția să preia controlul.Compania nu a dat detalii despre efectele secundare ale tratamentului, dar a spus că evenimente adverse au fost consemnate în proporție de 20% atât la cei care au primit medicamentul, cât și la cei din grupul placebo.”Datele sugerează că antiviralul nostru candidat, dacă va fi aprobat de autoritățile de reglementare, are potențialul de a salva viața pacienților, de a reduce severitatea infecțiilor Covid-19 și de a elimina până la 9 din 10 spitalizări”, a declarat directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla.Pfizer spune că se așteaptă să producă peste 180.000 de cutii până la sfârșitul anului acesta și cel puțin 50 de milioane de cutii până la finalul anului 2022, din care 21 de milioane în prima parte a anului viitor.Medicamentul Pfizer, parte a unei clase cunoscute drept inhibitoare, este menit să blocheze o enzimă de care coronavirusul are nevoie pentru a se multiplica.Molnupiravir-ul Merck are un mecanism diferit de acțiune, menit să introducă erori în codul genetic al Sars-Cov-2.Merck a vândut deja, anticipat, milioane de tratamente, Molnupiravir fiind aprobat săptămâna aceasta în Marea Britanie , SUA și alte țări.De menționat că Pfizer studiază și dacă pilula sa poate fi folosită de persoane fără risc de a dezvolta o formă gravă de Covid-19, dar și dacă poate preveni infecția cu coronavirus la persoane expuse la virus.