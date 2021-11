Australia atinge vineri ținta de vaccinare a 80% din întreaga populație

Australia va atinge un nou obiectiv de imunizare vineri, când 80% din populaţia ţării va fi vaccinată cu schemă completă împotriva noului coronavirus, a anunţat prim-ministrul Scott Morrison, citat de DPA.





Australia, care are o populaţie de 25 de milioane de locuitori, a încercat multă vreme să eradicheze virusul printr-o strategie de tip "zero-COVID". Dar, după ce nu a reuşit să controleze mai multe focare provocate de varianta Delta, Australia s-a orientat spre atingerea unor rate înalte de vaccinare ca modalitate de a ieşi din lockdown.





Prim-ministrul Scott Morrison a declarat în faţa reprezentanţilor mass-media că ţara lui va atinge pragul de 80% populaţie complet vaccinată în cursul zilei de vineri.





"Acest fapt înseamnă că am învins toate provocările pe care le-am avut din cauza livrărilor care nu mai veneau din Europa şi a altor lucruri de acest fel. Dar am mers înainte şi am reuşit. Australia îşi revine şi iese din pandemia de COVID-19", a adăugat premierul australian.





Atingerea acestei ţinte de vaccinare declanşează automat o nouă etapă în planul guvernamental anti-COVID-19, a spus Scott Morrison.





"Pentru a atinge pragul de 80%, australienii şi-au suflecat mânecile. Şi-au respectat partea lor din înţelegerea cu statul, iar noi, guvernul, vom respecta partea noastră de înţelegere", a adăugat el.





După ce atingerea pragului de 80% va fi confirmată, Guvernul australian va relaxa restricţiile anti-COVID-19, menţinând doar câteva reglementări minimale, şi va impune doar lockdown-uri extrem de bine ţinţite, doar asupra unor zone şi populaţii specifice, nu la nivelul unor oraşe şi state întregi. (Agerpres)