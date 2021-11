ANALIZĂ „Fără alegere”: Vaccinarea anti-Covid obligatorie provoacă nemulțumiri în SUA, dar pare să funcționeze

„Cea mai bună cale”

Rezistență față de vaccinarea obligatorie



„Fără alegere”

Astfel de valuri nu s-au produs, iar obligativitatea de vaccinare, reiterată joi de preşedintele Joe Biden , pare că a dat roade.În afară de câteva puncte de rezistenţă, un număr mare dintre americanii care spuneau că preferă să mai aştepte sau erau reticenţi în privinţa vaccinării au acceptat în cele din urmă să se inoculeze cu seruri anti-COVID-19.„Acele decrete, până acum, par să fie mijlocul cel mai eficient de care dispunem pentru a-i face să se decidă pe cei care ezită să se vaccineze”, a declarat medicul Bradley Pollock, care este profesor de ştiinţe ale sănătăţii publice la Universitatea California din Davis.„Este un lucru cu adevărat bun”, a declarat el într-un interviu acordat cotidianului Sacramento Bee La începutul lunii noiembrie, peste 58% din populaţia americană era vaccinată cu schemă completă, faţă de doar 50% în luna august, când primele obligativităţi de vaccinare au fost anunţate.Președintele Joe Biden pare hotărât să scoată SUA din pandemie (FOTO: Shutterstock Editorial / Profimedia Images)Guvernul de la Washington a decis joi că începând din 4 ianuarie 2022 zecile de milioane de angajaţi americani vizaţi de această măsură vor trebui să fi primit deja cea de-a doua doză de vaccin, altfel riscă să fie supuşi unor testări anti-COVID-19 cel puţin o dată pe săptămână.Dispoziţia îi vizează pe angajaţii companiilor cu peste 100 de salariaţi, angajaţii din sănătate şi cei care lucrează pentru toţi subcontractanţii agenţiilor federale americane.„Vaccinarea este cea mai bună cale pentru a ieşi din această pandemie”, a declarat preşedintele Joe Biden într-un comunicat. „Aş fi preferat să evit această obligativitate, dar prea multe persoane rămân nevaccinate pentru ca noi să putem să ieşim definitiv din pandemie”, a adăugat liderul de la Casa Albă.Dispoziţia anunţată joi vizează peste două treimi dintre angajaţii americani.Alţi salariaţi din sectorul privat sunt deja vizaţi de obligativităţi similare impuse de angajatorii lor, aşa cum se întâmplă în cazul companiei United Airlines Acest transportator aerian i-a prevenit pe cei 67.000 de angajaţi ai săi că se expun riscului de a fi concediaţi dacă nu se vaccinează la timp. Joi, doar 2.000 dintre ei au cerut să fie exceptaţi din motive medicale sau religioase, iar cei mai mulţi dintre ceilalţi 65.000 de angajaţi au primit deja dozele de vaccinuri anti-COVID-19.În cadrul companiei Tyson Foods, un gigant din industria cărnii, ale cărui activităţi au fost puternic perturbate la începutul pandemiei, cei 120.000 de salariaţi trebuie să se vaccineze până la 1 noiembrie. De la mai puţin de 50% la începutul lunii august, rata de vaccinare a angajaţilor de la Tyson Foods a ajuns joi la 96%, potrivit cotidianului The New York Times Armata americană, care a adoptat la rândul ei o politică foarte strictă în această privinţă , a anunţat o acoperire vaccinală de 95%.În marea lor majoritate, angajaţii din Statele Unite aprobă această obligativitate, potrivit AFL-CIO, principalul grup sindical din această ţară, ai cărui reprezentanţi consideră că măsura autorităţilor federale reprezintă "un pas în direcţia cea bună".Forțele de ordine au o rată a vaccinării sub media națională (FOTO: Chine Nouvelle / SIPA Press / Profimedia Images)Anumite sectoare rămân însă refractare, respingând adeseori mai mult obligativitatea impusă decât vaccinul în sine.Este mai ales cazul unor angajaţi din forţele de ordine sau al pompierilor, pentru care ratele de vaccinare sunt sub media naţională, în pofida numeroaselor decese asociate pandemiei de COVID-19 înregistrate în rândul acestor profesii.Şeriful din comitatul Los Angeles a anunţat că doar 43% dintre poliţiştii locali s-au vaccinat împotriva noului coronavirus. Şeriful Alex Villanueva a cerut liderilor comitatului să suspende obligativitatea de vaccinare, afirmând că aceasta „reduce capacitatea de a garanta siguranţa publică”.La Chicago, mai multe mii de poliţişti riscă să fie trimişi în concedii fără plată. La New York, poliţiştii reprezintă jumătate din angajaţii municipali care au cerut să beneficieze de o excepţie medicală sau religioasă. Nicio mare religie nu interzice credincioşilor ei să primească vaccinuri anti-COVID-19, considerate sigure şi eficiente de autorităţile americane.Reticenţele se găsesc însă în toate straturile societăţii americane.Greg Abbott, guvernatorul Texasului, a interzis mandatele de vaccinare în statul său (FOTO: Jordan Vonderhaar / Shutterstock Editorial / Profimedia Images)Caleb Macy, care lucrează pentru NASA, a făcut parte dintre zecile de manifestanţi care au protestat în această săptămână în faţa centrului Jet Propulsion Laboratory din Pasadena, în apropiere de Los Angeles.La fel ca alţi angajaţi federali, el riscă să fie concediat dacă nu prezintă dovada vaccinării până pe 8 noiembrie. Caleb Macy a depus o cerere pentru a fi exceptat de la vaccinare pe motive religioase, dar se declară dispus şi să îşi piardă locul de muncă.„Pot să vă jur că nu voi primi acest vaccin niciodată. Refuz să rămân fără alegere”, a spus el.Numeroşi politicieni americani, în majoritate republicani, au denunţat obligativităţile de vaccinare, care ar încălca, potrivit lor, sacrosanctele libertăţi individuale şi pe care le compară cu „o dictatură”.Mai multe state americane, precum Texas, au interzis orice obligativitate de vaccinare pe teritoriul lor.Alimentată din această vară de varianta Delta, pandemia de coronavirus a cauzat deja peste 750.000 de decese în Statele Unite.