Numărul deceselor cauzate de COVID-19 în Bulgaria ar putea creşte de şapte ori (epidemiolog bulgar)

Protest contra masurilor anti-Covid in Bulgaria

Epidemiologul dr.Petăr Markov, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a declarat că numărul deceselor cauzate de COVID-19 în Bulgaria ar putea creşte de şapte ori până la Crăciun, potrivit Rador care citează Darik.

"De o lună, se înregistrează o creştere abruptă a cazurilor de coronavirus. Acum un an, în aceeaşi perioadă, am avut o creştere la fel de abruptă, iar în noiembrie, numărul de decese s-a înmulţit şi până la Crăciun, au fost de şapte ori mai multe. Diferenţa este că atunci am plecat de la un număr scăzut de îmbolnăviri - aproximativ 200 şi circa 17 morţi zilnic. În urmă cu aproximativ o lună, aveam peste 2.000 de infectări pe zi şi peste 100 de decese pe zi. Dacă aceste 100 de decese devin de şapte ori mai multe pe zi până la Crăciun, înţelegeţi ce se întâmplă", a subliniat Markov.

Potrivit epidemilogului, acesta este scenariul în cazul lipsei controlului sau a unui control slab al situaţiei. "Sper că autorităţile bulgare vor lua măsuri", a adăugat medicul, precizând că răspândirea virusului în prezent este atât de mare, încât se poate decide măsura unui lockdown naţional pentru toate persoanele, iar după gestionarea valului, doar pentru cei fără certificat verde.

"Marea diferenţă dintre Bulgaria şi ţările occidentale este nivelul de vaccinare. În ţările cu un procent mare de vaccinaţi, chiar dacă există un val slab al pandemiei, oamenii nu mor", a afirmat dr.Petăr Markov.