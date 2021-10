​Focarul din comuna hunedoreană Brănişca, în carantină cu incidenţa de peste 40 la mie, a pornit de la un cămin rezidenţial

„Am monitorizat constant situaţia de la Brănişca. Totul a pornit dintr-un focar apărut într-un cămin rezidenţial, unde au fost 36 de cazuri. Am sperat ca evoluţia să fie una favorabilă, izolând acel focar. Am crezut că lucrurile vor merge spre bine. Din păcate, acesta s-a extins cumva şi la nivelul localităţii şi atunci am luat decizia să carantinăm localitatea pentru 14 zile”, a declarat miercuri, pentru Agerpres, directorul executiv al DSP Hunedoara, Sebastian Mezei.Potrivit acestuia, focarul de la centrul rezidenţial se apropie de închidere, iar în următoarele zile persoanele care au fost infectate cu SARS-CoV-2 vor ieşi din perioada celor 14 zile de carantină.„Focarul este în curs de închidere. În zilele următoare, persoanele care au fost pozitive acolo vor ieşi din perioada de 14 zile de carantină. Doar că între timp s-au mărit cazurile pozitive din localitate. Vorbim însă de o localitate cu populaţie redusă, de 620 de locuitori, iar orice caz suplimentar duce la o incidenţă ridicată”, a precizat şeful DSP Hunedoara.Comuna Brănişca, din judeţul Hunedoara, a intrat de marţi în carantină zonală pentru o perioadă de 14 zile, după ce incidenţa îmbolnăvirilor de Covid-19 a ajuns la o valoare de 40,08 la mia de locuitori, cea mai mare din ţară O altă localitate din judeţul Hunedoara, satul Zam, a ieşit din carantină săptămâna trecută, după 21 de zile de restricţii.