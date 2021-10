Marea Britanie: Programul de testare masivă a permis descoperirea multor cazuri de Covid-19, dar nu a rupt lanţurile de infectare (raport parlamentar)

Conform concluziilor documentului, programul "Test and Trace" al NHS England „nu şi-a atins obiectivul principal de a ajuta la ruperea lanţurilor de transmitere a Covid-19 şi de a permite revenirea la o viaţă normală”, respectiv evitarea unui nou lockdown, întrucât a fost lansat în mai 2020 şi două lockdown-uri au fost instituite de la sfârşitul lunii octombrie 2020, cel de-al doilea fiind ridicat progresiv abia între martie şi iulie 2021.Raportul, întocmit de Comisia parlamentară pentru finanţe publice, mai menţionează că unele dintre obiectivele fixate nu au fost atinse şi altele au fost „umflate”.Acest program, care a consumat circa 20% din bugetul NHS England, a primit în cursul verii critici şi pentru că a condus la plasarea în carantină a unui număr foarte mare de cazuri contact, agravând în unele sectoare crize de lucrători deja acută.Autorii raportului recunosc totuşi că, începând din noiembrie 2020, numărul testelor disponibile a crescut considerabil şi a scăzut timpul necesar pentru obţinerea rezultatelor. De asemenea, cu ajutorul programului "Test and Trace" s-a reuşit descoperirea mai multor persoane infectate şi a contacţilor acestora, într-un mod mai rapid.„Programul "Test and Trace" a jucat un rol esenţial în combaterea acestei pandemii”, consideră Jenny Harries, directorul executiv al UK Health Security Agency (UKHSA). „O realitate este că ''Test and Trace'' salvează vieţi în fiecare zi şi ne ajută să combatem Covid-19 prin ruperea unor lanţuri de transmitere şi identificarea focarelor oriunde apar”, notează aceasta.Peste 323 de milioane de teste au fost efectuate prin acest program pe ansamblul Regatului Unit şi, în total, peste 19,9 milioane de persoane au fost contactate. „Testarea, identificarea contacţilor şi zidul de apărare construit prin programul nostru de vaccinare sunt toate esenţiale în eforturile noastre permanente de a ţine oamenii în siguranţă în timp ce revenim la o viaţă normală”, rezumă Jenny Harries.„Am construit de la zero o reţea de testare care poate procesa milioane de teste pe zi, mai mult decât oricare altă ţară europeană”, a subliniat la rândul său un reprezentant al guvernului britanic.