Cercetătorii cred că restricțiile anti-Covid ar fi dus la dispariția uneia din tulpinile majore de gripă

Nu toți cercetătorii sunt convinși de dispariția B/Yamagata

De fapt au fost atât de puține cazuri încât oamenii de știință suspectează acum că s-ar putea ca una dintre tulpinile majore ale gripei să fi dispărut complet din lipsa oamenilor pe care să îi infecteze.Linia B/Yamagata este una dintre cele patru tulpini ale gripei care sunt incluse cu regularitate în virusurile antigripale anuale însă, în contextul măsurilor de carantină impuse din cauza pandemiei, aceasta pare să fi dispărut complet de pe radar, potrivit unui studiu publicat în revista Nature Reviews de o echipă de cercetători australieni.Doar 31 de cazuri de gripă suspectate că ar fi fost provocate de tulpina B/Yamagata au fost raportate autorităților sanitare în cel mai recent sezon gripal însă niciunul din ele nu a fost izolat cu succes sau secvențiat pentru a stabili cu certitudine că această tulpină le-a cauzat.B/Yamagata mereu a prezentat tendința de a fi mai puțin infecțioasă decât celelalte tulpini majore ale gripei și ea nu evoluează genetic precum celelalte. Producătorii de vaccinuri nu au fost nevoiți să actualizeze componenta din virusurile antigripale care combate această tulpină din 2016.Studiul concluzionează că acești factori, „alături de condițiile de suprimare ale pandemiei de COVID-19, ar fi putut facilita o suprimare puternică a circulației tulpinii B/Yamagata la nivel global și dispariția acestei linii”.Cercetători din Statele Unite avertizează însă că va dura mai mult decât un singur sezon de gripă pentru a determina dacă tulpina B/Yamagata a dispărut cu adevărat.„Aș fi suspicios față de a decreta că este ca și stabilit, deoarece gripa este capricioasă”, afirmă Richard Kennedy, cercetător specializat în vaccinuri de la Clinica Mayo, precizând că infecțiile cu tulpina B/Yamagata tind să crească vertiginos în anumiți ani și apoi să dispară aproape complet în alții.„Doar că nu am văzut-o de ceva timp nu cred că este un argument convingător”, spune acesta, adăugând că „datele care sugerează că nu am văzut niciun caz din martie 2020 sunt un lucru bun dar mi-aș dori să văd o perioadă mai lungă în care să nu vedem niciun caz deoarece aceste linii s-au ascuns de noi și anterior”.Însă dacă B/Yamagata a dispărut cu adevărat, asta înseamnă că se va putea jongla cu tulpinile incluse în vaccinurile antigripale anuale pentru a oferi mai multă protecție, afirmă dr. William Schaffner, director al Fundației Naționale pentru Studierea Bolilor Infecțioase din SUA.Cercetătorii încearcă să prognozeze în fiecare an care tulpini gripale se vor răspândi mai mult pentru a include protecție împotriva lor în vaccinuri. Atunci când „ghicesc” corect, vaccinurile antigripale oferă mai multă protecție.Înlocuirea completă a părții din vaccin care protejează de B/Yamagata pentru a oferi protecție împotriva unei alte tulpini ar putea îmbunătăți eficacitatea acestuia, spune Schaffner.