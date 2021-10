Lovitură pentru dr. Fauci: SUA au finanțat cercetări periculoase asupra coronavirusurilor făcute la Wuhan - document oficial

Nereguli în raport



Replica lui Fauci a venit ca răspuns la o întrebare pusă de senatorul american Rand Paul, reprezentant al statului Kentucky, care l-a întrebat dacă Institutele Naționale de Sănătate din SUA (NIH), principala agenție responsabilă de cercetări biomedicale a guvernului american, a finanțat vreodată cercetări periculoase făcute la Institutul de Virusologie din Wuhan.Deși senatorul Paul, un medic oftalmolog ca pregătire, a fost puternic criticat pentru promovarea mai multor teorii false legate de măsurile sanitare adoptate pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, se pare că în cazul de față interpelarea sa nu a fost nefondată.NIH a trimis miercurea trecută o scrisoare oficială Comisiei pentru Energie și Comerț a Camerei Reprezentanților, camera inferioară a Congresului de la Washington, în care admite două lucruri.Primul este că EcoHealth Alliance, un ONG din New York care lucrează cu laboratoare din întreaga lume pentru a face cercetări menite să prevină epidemii de boli infecțioase, a finanțat într-adevăr cercetări care au dus la îmbunătățirea unui coronavirus ce infectează liliecii pentru a avea un potențial mai mare de a infecta oamenii.NIH a descris acest lucru drept un „rezultat neașteptat” al cercetării pe care a finanțat-o și care a fost realizată în parteneriat cu lnstitutul de Virusologie din Wuhan.Al doilea lucru dezvăluit de scrisoarea NIH este că EcoHealth Alliance a încălcat termenii contractului de finanțare prin care organizația era obligată să raporteze orice cercetare care duce la o creștere virală de 10 ori mai mare a unui patogen.NIH a făcut aceste dezvăluiri pe baza unui raport pe care afirmă că l-a primit de la EcoHealth Alliance în luna august, la aproximativ doi ani după ce acesta ar fi trebuit depus.Un purtător de cuvânt al agenției guvernamentale a declarat pentru Vanity Fair că dr. Fauci „a spus întregul adevăr în fața Congresului” și că acesta nu a avut la dispoziție constatările raportului controversat în momentul în care a depus mărturie în luna iulie.Însă EcoHealth Alliance pare să contrazică această declarație, afirmând într-un comunicat remis presei că „aceste date au fost prezentate în raportul nostru din aprilie 2018, de îndată ce ne-au fost aduse la cunoștință”.Secvențiere genetică a coronavirusului (FOTO: CDC-James Gathany / Sciencephoto / Profimedia Images)Scrisoarea NIH și o analiză anexată acesteia sublinază în mod repetat că cercetările pe care le-a finanțat nu ar fi putut duce la izbucnirea pandemiei de COVID-19, date fiind diferențele genetice dintre coronavirusul SARS-CoV-2 și coronavirusurile asupra cărora au fost efectuate aceste cercetări.Directorul NIH, dr. Francis Collins, a afirmat într-un comunicat de săptămâna trecută că agenția pe care o conduce vrea să „lămurească lucrurile” în privința cercetărilor realizate EcoHealth Alliance’s, adăugând că orice afirmații potrivit cărora acestea ar fi putut duce la izbucnirea pandemiei de COVID-19 sunt „demonstrabil false”.Comunicatul remis de EcoHealth Alliance afirmă de asemenea că datele științifice demonstrează că cercetările sale nu ar fi putut duce la izbucnirea pandemiei, precizând că ONG-ul „lucrează îndeaproape cu NIH pentru a răspunde la ceea ce noi credem că este o neînțelegere cu privire la cerințele de raportate legate de grant și ceea ce au arătat datele noastre”.Însă scrisoarea NIH, venită după luni de zile în care Congresul de la Washington a cerut mai multe informații, pare să arate că cel mai important institut științific din SUA nu a fost transparent în ceea ce privește cercetările periculoase pe care le-a finanțat și pe care nu le-a monitorizat adecvat.În loc să ajute la elucidarea originilor COVID-19, NIH s-a învârtit în cerc, apărându-și sistemul de granturi și propriile judecăți științifice împotriva unui val tot mai mare de întrebări.„Este doar un nou capitol dintr-o poveste tristă de monitorizare inadecvată, ignorare a riscurilor și lipsă de sensibilitate față de importanța transparenței”, afirmă dr. David Relman, microbiolog la Universitatea Stanford.„Dată fiind natura delicată a acestor cercetări, este greu de înțeles de ce NIH și EcoHealth nu au explicat încă numărul de nereguli din raportarea acestui grant”, adaugă acesta.Sediul Institutelor Naționale de Sănătate din SUA (FOTO: Flickr)Mai multe investigații făcute publice în SUA în ultimele luni, unele dintre ele detaliind conflicte de interese între finanțarea unor cercetări controversate din domeniul virusologiei și tentativele unor agenții americane de a identifica originile pandemiei, ilustrează o imagine tot mai tulburătoare.La începutul lunii septembrie site-ul The Intercept a publicat peste 900 de pagini ale unor documente legate de cercetările făcute de EcoHealth Alliance pe care le-a obținut în urma unui proces intentat NIH pentru încălcarea legii privind accesul liber la informațiile publiceÎnsă un document lipsea, un al cincilea și ultim raport privind progresele înregistrate de EcoHealth Alliance, document pe care ONG-ul trebuia să îl depună în 2019, la expirarea grantului pe care l-a primit.NIH a inclus acest raport în scrisoarea trimisă Congresului american miercurea trecută. Raportul vorbește de un „experiment limitat”, după cum este descris și în scrisoare, în care șoareci de laborator au fost infectați cu un virus modificat care „s-au îmbolnăvit mai grav” decât cei infectați cu unul natural.Scrisoarea nu a menționat însă de cercetări „gain of function”, un termen care în SUA a devenit sinonim cu controversele privind originea pandemiei.Acest tip de cercetări controversate - care presupun manipularea unor patogeni pentru a deveni mai infecțioși, cu scopul de a măsura periculozitatea lor pentru oameni - au divizat inclusiv comunitatea științifică.Un sistem de monitorizare creat în 2017 de autoritățile din SUA le cere agențiile federale americane să evalueze cu atenție orice cercetări care își propun creșterea infecțiozității unui patogen față de oameni.Purtătorul de cuvânt al doctorului Fauci a declarat pentru Vanity Fair că cercetările făcute de EcoHealth Alliance nu intră în categoria respectivă întrucât „nu exista o așteptare rezonabilă ca ele să ducă la o creștere a infecțiozității sau virulenței în rândul oamenilor”.Însă Alina Chan, o biologă din Boston și autoare a cărții „Viral: The Search for the Origin of COVID-19”, afirmă că NIH se află „într-o poziție foarte dificilă”.„Ei au finanțat la nivel internațional studii care să ajute la înțelegerea unor patogeni noi și la luarea unor măsuri de prevenție față de aceștia. Însă ei nu aveau cum să știe ce viruși au fost colectați, ce experimente au fost realizate și ce accidente ar fi putut avea loc”, spune Chan.Testare pentru Covid în Wuhan (FOTO: STR / AFP / Profimedia Images)În contextul în care oamenii de știință nu se pot pune de acord asupra originilor pandemiei, o altă dezvăluire făcută luna trecută a arătat că EcoHealth Alliance intenționa să efectueze exact tipul de cercetări care ar fi putut duce în mod accidental la izbucnirea pandemiei.Un grup de internauți care se autointitulează DRASTIC (acronim pentru „Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating COVID-19”) a publicat pe 20 septembrie un document care arată că EcoHealth Alliance a cerut în 2018 un grant de 18 milioane de dolari pentru a testa coronavirusuri cu scopul de a „evalua potențialul de creștere” al infecțiozității acestora în rândul oamenilor.EcoHealth Alliance voia să realizeze acest studiu în parteneriat cu Institutul de Virusologie din Wuhan. Agenția pentru Cercetări de Apărare Avansate din SUA a respins cererea, considerând că aceasta ar putea încălca interdicția privind cercetările „gain of function”.Această cerere de grant le-a atras atenția unor cercetători dintr-un motiv evident.Un segment foarte distinctiv din codul genetic al SARS-CoV-2 este cel legat de proteina Spike a coronavirusului care poate fi clivată de către furină, o enzimă des întâlnită în organism ce permite acestuia să intre în celulele umane și îl face mai infecțios.Exact aceasta este trăsătura pe care EcoHealth Alliance și Institutul de Virusologie din Wuhan propuneau să o modifice în cererea de grant depusă de ONG în 2018.„Dacă aș fi cerut finanțare să vopsesc Central Park mov și ea a fost respinsă, dar apoi peste un an ne-am trezit să găsim Central Park vopsit în mov, aș fi un suspect principal”, afirmă Jamie Metzl, fost vicepreședinte al ONG-ului Asia Society și membru al comitetului OMS de editare a genomului uman.Metzl este unul dintre reprezentanții OMS care au cerut o nouă investigație mai transparentă privind originile pandemiei.Membrii grupului DRASTIC își continuă între timp cercetările.„Nu pot fi sigur că [pandemia a început] cu un accident de laborator sau o infecție în timpul unei deplasări pentru colectarea de mostre. Dar sunt 100% sigur că a existat o mușamalizare masivă”, a declarat Gilles Demaneuf, un inginer de date din Noua Zeelandă și membru al DRASTIC, pentru Vanity Fair.