Prefectura Prahova reclamă că „situaţia devine disperată”, peste 30 de pacienţi aştepteaptă în UPU eliberarea unui loc pentru internare / Apel la medicii de familie şi la managerii spitalelor non-COVID să se implice

„Se poate mai multă implicare din partea managerilor de spitale, cu puţină voinţă şi conştiinţă cred că se mai pot găsi soluţii. Nu ne putem permite intrarea în colaps a celor mai importante unităţi medicale ale judeţului. Solicit o mai mare implicare şi din partea medicilor de familie, care pot reprezenta un suport important pentru colegii lor aflaţi în prima linie, prin consilierea şi îngrijirea la domiciliu a pacienţilor cu forme uşoare ale bolii”, transmite prefectul de Prahova.











Capacitatea spitalelor care îngrijesc pacienţi Covid-19, deja depăşită





„Prefectul Cristian Ionescu face un apel către managerii de spitale din judeţul Prahova şi către medicii de familie să se implice cu toate resursele de care dispun pentru a veni în sprijinul personalului medical de la UPU şi Spitalul Judeţean Ploieşti. Cele două unităţi medicale fac faţă cu greu numărului foarte mare de pacienţi infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, situaţia devine disperată în rândul personalului medical, bolnavii sunt tot mai epuizaţi de la o zi la alta în aşteptarea unui loc în spital”, transmite duminică după-amiază, prin intermediul unui comunicat, Prefectura Prahova, citează News.ro.Conform sursei citate, pacienţii cu forme medii îngrijiţi în prezent la Ploieşti ar putea fi transferaţi în alte spitale, iar la rândul lor spitalele suport pot externa pacienţii cu forme uşoare şi preluaţi de medicii de familie, „ceea ce ar însemna o şansă în plus pentru a salva o viaţă”.Prefectul Cristian Ionescu consideră că pacienţii care nu depind de aparatura din Secţia ATI pot fi preluaţi sub supraveghere medicală şi în alte spitale din judeţ, iar în acest context „se poate mai multă implicare din partea managerilor de spitale”.În judeţ, sunt în total 27 de spitale. Dintre cele 17 spitale de stat, 10 îngrijesc pacienţi COVID iar dintre cele 10 spitale private cinci primesc şi bolnavi cu această patologie. Doar unul dintre cele 10 spitale private nu este in contract cu CAS şi nu ar putea să-i fie decontate serviciile, precizează autorităţile.Acestea menţionează că, având un număr de 708 paturi alocate patologiei Covid-19 ocupate, capacitatea spitalelor care îngrijesc pacienţi Covid-19 este deja depăşită. În secţiile ATI sunt ocupate toate paturile, din totalul de 26. Sunt raportate zilnic peste 850 de cazuri noi Covid-19, iar în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 18 decese.„În UPU, numărul pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2 care aşteaptă un loc în spitale trece de 30”, mai informează Prefectura.