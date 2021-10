Dezastrul Covid-19 din estul Europei, în cifre: 4% din populația lumii, dar 20% din numărul de cazuri / Trei țări, printre care și România, în top 5 al numărului de noi decese

Estul Europei, în topul țărilor cu cele mai multe noi decese Covid-19

Rusia, Ucraina și România, copleșite de valul de cazuri

Țările din această zonă au cele mai mici rate de vaccinare din Europa, mai puțin de jumătate din populație primind prima doză.Cea mai mare rată de vaccinare din regiune o are Ungaria, unde 62% din populație a primit cel puțin o doză, în timp ce în Ucraina doar 19% dintre rezidenți a fost inoculată măcar cu prima doază, potrivit Our World in Data.Numărul de contagieri a crescut constant, iar acum a ajuns la o medie de 83.700 de cazuri pe zi, cel mai ridicat nivel de după luna noiembrie a anului trecut.Deși are doar 4% din populația lumii, estul Europei reprezintă 20% din numărul de cazuri noi raportate la nivel global.Mai mult, trei dintre primele cinci țări din punct de vedere al numărului de noi decese Covid-19 sunt din estul Europei: Rusia, Ucraina și România.Pe măsură ce valul de infecții cu coronavirus se intensifică, în mulți est-europeni se duce o luptă interioară între sfidare și regretul că nu s-au vaccinat, notează Reuters.Aceste țări au și o altă problemă.Potrivit unui Eurobarometru, cel puțin o persoană din trei din țările estului UE nu are încredere în sistemul de sănătate, în condițiile în care la nivelul blocului comunitar media este de 18%.Peste 40% din noile cazuri din estul Europei sunt în Rusia , unde la fiecare cinci minute 120 de persoane sunt testate pozitiv.Vineri, autoritățile ruse au anunțat a cincea zi consecutivă cu bilanț record de decese Covid-19, iar sistemul sanitar este sub o mare presiune, a spus ministrul sănătătții, Mihail Murașko.Până acum, Rusia a vaccinat cu măcar o doză 36% din populația sa.În România , spitalele sunt forțate până aproape de momentul în care vor ceda, scrie Reuters, amintind că paturile ATI sunt ocupate în toată țara iar morgile sunt pline.Numărul de cazuri noi de coronavirus a atins marți un nou nivel record, iar Covid-19 a ucis o persoană la fiecare cinci minute luna aceasta în România, unde rata de vaccinare este mică.La rândul ei,a consemnat vineri a doua zi consecutică cu niveluri record de noi contagieri și decese Covid-19.Autoritățile de la Kiev au extins starea de urgență pentru a permite impunerea de noi restricții, până la sfârșitul anului, pentru a controla numărul de contagieri.a raportat pe 19 octombrie 3.480 de cazuri noi, cel mai mare bilanț de după luna martie:Această țară are una dintre cele mai reduse rate de vaccinare din Uniunea Europeană, doar puțin peste jumătate din populația de peste 5,5 milioane fiind inoculată complet.