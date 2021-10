Managerul Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi: Am decis să recoltăm probe de la câţiva pacienţi COVID şi să efectuăm secvenţierea astfel încât să vedem dacă ne confruntăm cu o nouă tulpină

„Am decis în această săptămână să recoltăm probe de la câţiva pacienţi care prezintă acest tip de simptomatologie şi efectuăm secvenţierea astfel încât să vedem dacă ne confruntăm cu o nouă tulpină. Am observat o creştere a agresivităţii bolii în urmă cu două-trei săptămâni. Răspunsul îl vom afla două săptămâni”, a afirmat managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, medicul Florin Roşu.El consideră că ar fi vorba despre o nouă tulpină, dar a precizat că „până nu avem secvenţierea nu avem certitudinea”.„Tulpina ar fi una apărută la noi. Eu vă spun ce am observat noi şi de ce am ajuns să credem că poate fi o nouă tulpină. Din punctul de vedere al simptomatologiei, pacientul vine în spital cu un necesar mic de oxigen, undeva între trei şi cinci litri de oxigen pe minut, apoi observăm o degradare accentuată şi rapidă, necesarul de oxigen ajungând până la 25 de litri pe minut. În acest moment intervenţia colegilor de terapie intensivă devine necesară”, a declarat medicul Florin Roşu.În ultimele două-trei săptămâni, nu mai există niciun loc liber la secţiile de Terapie intensivă din spitalele ieşene.Pânâ sâmbătă, în judeţul Iaşi s-au înregistrat 62.773 cazuri de Covid-19, din care 767 au fost confirmate în ultimele 24 de ore.