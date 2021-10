Arafat, despre ce soluţie au părinţii care trebuie să stea acasă cu copiii dacă se închid grădinițele

Întrebat de HotNews.ro ce soluție au părinții cu copii mici în condiţiile în care doar creşele private şi publice vor rămâne deschise, Raed Arafat spune sec că se poate trece la telemuncă și că există compensații.





”Astea sunt aspecte care vor fi explicate şi există soluţii pentru ele, deci nu avem altă soluţie. Ştiu că sunt multe întrebări, am mai trecut prin aceste situaţii şi întotdeauna au fost soluţii. Normal, cine stă acasă, din ce ştiu, are o anumită compensare. Și, mai mult decât atât, poate să treacă pe muncă online, având copii acasă, din momentul în care 50% din personalul unei entităţi noi cerem să fie transferat în muncă online, dacă se poate. Am mai trecut prin aceste situaţii, nu e o premieră ce facem. Cum am trecut şi altădată, vom trece şi acum.”, spune Arafat.





Șeful DGSU mai spune că există reglementări în domeniu, iar, dacă nu sunt, Ministerul Muncii o să le reglementeze. ”Dar eu, din ce ştiu, există reglementări pentru persoanele care stau acasă în aceste situaţii.”, a mai completat Arafat.