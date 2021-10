FDA autorizează dozele suplimentare pentru vaccinurile Moderna și J&J; combinațiile sunt OK

Dar formula după care se stabilește cine și când poate primi doza booster rămâne complicată, iar oficialii spun că o vor simplifica după ce vor avea mai multe date privind siguranța.Acum, consilierii pentru vaccinare de la Centrul pentru controlul și prevenirea bolilor (US Center for Disease Control and Prevention – CDC) vor lua în considerație autorizația de la FDA și vor formula propria recomandare. Dacă va semna directoarea de la CDC, dr. Rochelle Walensky, americanii vor putea primi în câteva zile boostere Moderna și J&J.FDA a autorizat utilizarea de urgență a unei jumătăți de doză de vaccin Moderna ca booster pentru oameni vaccinați integral în urmă cu șase luni și care au peste 65 de ani, sau cel puțin 18 ani - dar sunt expuși unui risc mare de Covid grav sau au expunere mare la virus, instituțională sau ocupațională.Agenția a autorizat și boostere Johnson & Johnson pentru toți cei de peste 18 ani care au primit acel vaccin cu cel puțin două luni în urmă.Și a mai spus că oricare din cele trei vaccinuri autorizate poate fi utilizat ca booster pentru celelalte. Pfizer are deja autorizație pentru cei vaccinați acum șase luni – cu aceleași restricții ca pentru vaccinul Moderna: persoane peste 65 de ani sau cu risc mare de a contracta boala.FDA a mai anunțat că permite combinații „mix-and-match” pentru boostere, după ce cercetătorii din Institutele Naționale pentru Sănătate au prezentat săptămâna trecută rezultatele lor. Deși datele sunt limitate, ei au afirmat cu certitudine că o combinație de vaccinuri diferite este sigură.Agenția a dat câteva exemple despre cum ar putea să meargă lucrurile.De exemplu, cei de peste 18 ani care au primit vaccinul Janssen pot să mai primească după ce au trecut cel puțin două luni o singură doză de Janssen, Moderna (jumătate de doză) sau Pfizer BioNTech.Iar cei care au făcut vaccinul Moderna sau Pfizer BioNTech și sunt în categoriile autorizate, pot primi după cel puțin șase luni booster de la Moderna (jumătate de doză), Pfizer sau Johnson & Johnson.