Reacţii de furie în Vietnam după uciderea a 13 câini ai căror stăpâni aveau Covid-19

Imaginile cu cei 13 câini pe care acel cuplu îi transporta pe motocicletă în călătoria lor de 300 de kilometri au fost intens distribuite în mass-media vietnameze.

Vietnam !!? I just couldnt believe in my eyes!

Nearly 20 dogs were burned after returning home with their owners infected with covid 19!!

Some sources claim that a doctor recommended culling the poor dogs without examining, testing or isolating them. #pet #Covid_19 pic.twitter.com/jE5yHVXSVn