​Arafat spune că este greu de realizat transferul pacienţilor cu COVID în afara ţării. „Există discuţii cu Ungaria privind posibilitatea de a trimite din zona transfrontalieră”

Arafat a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă au existat discuţii despre transferul pacienţilor COVID în străinătate, relatează News.ro.„Am explicat acest lucru şi de ce acest lucru este dificil de realizat, mai ales cu pacienţii de Terapie Intensivă. Totuşi, ne întreabă lumea de ce transferăm în interiorul ţării cu avionul. În interiorul ţării avionul decolează la înălţime mică, aterizează, oriunde se ajunge într-o oră, pacientul este predat. În afara ţării distanţele sunt mari, sunt pacienţi foarte instabili, chiar şi în interiorul ţării am refuzat să ducem pacienţi pe cale aeriană, şi nici pe cale terestră, pentru că nu suportau transferul. Am explicat şi acum o săptămână. Am avut o fereastră să trimitem pacienţi tot la Târgu Mureş cu avionul şi din pacienţii selectaţi a trebuit să schimbăm pentru că medicii care aveau pacienţii mi-au zis foarte clar că pacientul nu suportă transferul, nici cu ambulanţa până la aeroport. Şi atunci nu pot să-l duci. Nici în afară nu poţi să îl duci”, a afirmat şeful DSU.El a precizat că există discuţii cu Ungaria în acest sens.„Modul în care trebuie să lucrăm în primul rând este creşterea capacităţii. Faptul că putem duce câţiva pacienţi în altă zonă nu va rezolva problema de aici pentru că asta înseamnă că trebuie să ai pod aerian, vedeţi în fiecare zi vin cazuri, unele sunt netransportabile, pe cine alegi, pe cine trimiţi, pe cine nu trimiţi. Există discuţii cu Ungaria, se ştie deja că sunt discuţii cu Ungaria, se perfectează un mecanism pe care este posibil să îl folosim, facilităţi sau posibilităţi de a trimite din zona transfrontalieră şi acest lucru aşteptăm să fie perfectat, nu se poate perfecta într-o zi, două”, a mai transmis Raed Arafat.