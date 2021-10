Ungureanu (USR), despre pelerinajele religioase permise în condiţiile actuale: „Scapă cine poate” / „Antivacciniștii urlă: libertate! Când ajung la ATI, strigă: vaccinează-ne! Avem o selecție naturală care se produce deja”

„L-am auzit pe domnul Arafat vorbind ca şi cum am fi în valul întâi. El vorbeşte despre nişte teste care se vor achiziţiona. El este vocea care coordonează pandemia, în condiţiile în care principalul actor ar fi trebuit să fie Ministerul Sănătăţii. Din păcate, lucrurile au funcţionat prost în primele valuri, cu domnul Arafat la cârmă, şi continuă să meargă prost, inclusiv cu măsuri pe care eu le-am numit a fi criminale, cu această idee absolut toxică de a împiedica bolnavii cronici să fie îngrijiţi. Noi am avut la nivel european un milion de victime colaterale în 2020, pacienţi care nu au avut acces în spitale", a declarat Emanuel Ungureanu la RFI , informează News.roPotrivit deputatului USR, "trebuie să apelăm la ajutor extern, oricât de dur sună asta şi repetitiv, mecanismul european este la îndemâna noastră. Ungaria şi-a arătat disponibilitatea să ne ajute, pentru că suntem într-o catastrofă umanitară".Referitor la datele prezentate de Ministerul Educaţiei conform cărora peste trei sferturi dintre părinţi refuză să-şi vaccineze copiii, Emanuel Ungureanu a susţinut că "asta ne spune care este gradul de educaţie a poporului nostru şi oricât de dur este acest adevăr, trebuie luat ca atare".„Nu înţelegem, nu avem educaţie sanitară în şcoli, nu se predă care sunt beneficiile vaccinării, avem o problemă de informare timpurie, atât pentru părinţi, cât şi pentru copii (...). Trebuie o informare adaptată la nivelul de înţelegere a unui popor care are o doză foarte mare de misticism. Ţările care au avut un progres semnificativ în vaccinare au avut ca vector important de răspândire a informaţiei corecte despre vaccinare Biserica. Or, noi nici la această oră nu-l avem pe patriarh ca un model de promovare a vaccinării", a adăugat el.Deputatul USR a declarat, despre pelerinajele care sunt permise în continuare, în ciuda agravării pandemiei, că "scapă cine poate".„Acesta este adevărul crunt. Statul nu mai are control şi nici nu cred că ar trebui să aibă un control extins. Până la urmă, libertatea de a alege, aţi văzut antivaccinişti care urlă: libertate, libertate! Problema este că atunci când ajung la ATI, strigă: vaccinează-ne! Nu avem ce face, avem o selecţie naturală, care se produce deja. Mie îmi e milă, pentru că am în familie medici, îmi e milă de oamenii care lucrează în prima linie. Noi arătăm un dispreţ extraordinar faţă de cei care salvează vieţi, nefăcându-ne parte. Adică poţi să te vaccinezi, poţi să te protejezi şi din milă faţă de cei care stau acolo şi se chinuie să ne salveze viaţa. Este o lipsă de empatie, o lipsă de dragoste faţă de semeni extraordinară între noi", a susţinut Ungureanu.