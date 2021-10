Arafat explică de ce a fost eliminat accesul testaţilor la anumite activităţi: S-a luat în calcul riscul minim posibil

Şeful DSU a reiterat că prevederea privind eliminarea testării pentru accesul la activităţi nu are în vedere şi raporturile de muncă.









Arafat a fost întrebat într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria de ce testele RT-PCR şi antigen rapide au fost excluse pentru accesul la restaurante, cinematografe, spaţii închise, evenimente, scrie Agerpres.„Simplu, eu vă explic, pentru că foarte multă lume zice că e discriminare, că certificatul verde înseamnă că toţi sunt egali. Nu. Şi astăzi a apărut un studiu din SUA care arată acest lucru. Deci, şansa să te infectezi dacă eşti vaccinat, conform studiului din SUA, este de cinci ori mai mică. Persoanele vaccinate sau trecute prin boală au imunitate, ceea ce înseamnă că şansa să transmită, să se infecteze - chiar dacă se infectează, au şansă de 11 ori mai bună să nu ajungă în terapie intensivă, să nu aibă probleme grave, deci fac doar forme uşoare. Testatul, la momentul testării el este negativ, dar nefiind vaccinat, nefiind trecut prin boală, testatul este un vehicul foarte bun şi să se infecteze, şi să ajungă în terapie intensivă şi să ne încarce secţiile de terapie intensivă şi secţiile de terapie intermediară şi unităţile de primiri-urgenţe şi tot”, a declarat Raed Arafat.Arafat a adăugat că este vorba despre managementul riscului.„Riscăm până la limită, nu riscăm maxim, nu riscăm totul. Dacă noi am acceptat, după 6 la mie, să păstrăm anumite activităţi deschise, care altădată le închiseserăm noi chiar de la 3 la mie, nu de la 6 la mie, am acceptat acest lucru păstrând riscul minim posibil. Din cauza asta, cei care sunt vaccinaţi, trecuţi prin boală, care sunt imuni, intră acolo, sunt într-o zonă de risc, dar asupra lor riscul este limitat. Intră unul testat, dacă participă mai mulţi acolo şi se infectează, poate că testul îl are de două zile şi este în a treia zi, deja, şi este pozitiv, nu avem de unde să ştim, rezultatul este altul, pentru că este persoană fără imunitate. Deci, asta este diferenţa între cele două categorii, vaccinat, trecut prin boală, care au imunitate şi testatul, care doar la momentul testului a fost negativ. Nu înseamnă că şi la treia zi este negativ, dar e un risc asumat”, a precizat el.