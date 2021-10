A fost depășit pragul de 5 milioane de decese COVID-19 la nivel global. Primele 2,5 milioane în peste un an, următoarele 2,5 milioane în mai puțin de opt luni

Persoanele nevaccinate sunt, în mod special, expuse la varianta Delta a coronavirusului, mult mai agresivă, fiind cunoscut că este şi mult mai transmisibilă.Pentru a ajunge la 2,5 milioane de decese asociate, a fost nevoie de mai mult de un an. Următoarele 2,5 milioane de decese asociate Covid-19 au fost înregistrate în mai puţin de 8 luni, potrivit analizei Reuters.În medie 8.000 de decese au fost raportate zilnic în lume, anul trecut. Totuşi, rata de deces la nivel global a încetinit în ultimele săptămâni.În ultimele săptămâni, a existat o concentrare mai mare privitor la suplimentarea vaccinurilor în ţările sărace, unde mulţi oameni încă nu au primit prima doză, chiar dacă statele mai bogate au început să administreze al doilea rapel.Mai mult de jumătate din lume nu au primit încă o doză de vaccin anti-Covid, potrivit Our World in Data.Organizaţia Mondială a Sănătăţii a transmis săptămâna aceasta că programul de distribuţie COVAX va distribui, pentru prima dată doze doar în ţările unde sunt cele mai scăzute niveluri de imunizare.Stele Unite au depăşit vineri pragul de 700.000 de decese asociate Covid-19 şi sunt urmate de Rusia cu aproximativ 205.000.Ca regiune, America de Sud este cea mai afectată din punct de vedere al numărului deceselor, cu 21% din totalul mondial, urmată de America de Nord şi Europa de Est, cu peste 14% fiecare.Varianta Delta este acum tulpina dominantă în lume şi a fost raportată de 187 dintre cele 194 de ţări membre ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.