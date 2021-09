Cum a explodat numărul de cazuri de COVID-19 în București? Autorități: Aproximativ 1.400 de îmbolnăviri erau nealocate de către DSP

Grafic - Numărul cazurilor zilnice de COVID -19 în București - ultimele 30 de zile:



Acuzațiile lui Vlad Voiculescu:



"Creșterea fulminantă a numărului de cazuri s-a temperat în mod miraculos după ziua de luni, chiar înainte de congresul PNL.

Aflu astăzi că peste 4000 de teste pozitive din zilele de 23, 24, 25 septembrie nu au fost "alocate" de DSP București, adică nu au apărut în cifrele oficiale. Incidența ar fi fost altfel semnificativ mai mare. Aveți grijă de voi!", a scris Vlad Voiculescu, duminică, pe Facebook

El precizează că nealocat înseamnă "dispărut din orice statistică oficială".





Fostul ministru al Sănătății afirmă, de asemenea, că, aproape sigur, școlile vor trece în online de săptămâna viitoare: "În ciuda parangheliilor care sunt încă permise în București, toate culminând cu congresul PNL cu 5000 de oameni de ieri, părinții de copii de școală din București #trebuiesăștie că șansele ca școala să treacă în online săptămâna care vine sunt de aproape 100%".





Mai mult, spune Vlad Voiculescu, incidența de 6 la mie în București - prag de la care școlile trec în online - ar trebui să fie calculată nu mai departe de ziua de marți, dacă alocarea testelor "dispărute" din raportările DSP nu va fi întârziată: "De fapt, dacă procedura birocratică de alocare a testelor pozitive pentru Municipiul București ar fi respectată și nu întârziată, incidența pe ultimele 14 zile ar fi deja peste 6 la mie nu mai departe de marți. Orice întârziere după ziua de marți nu va fi altceva decât fie un rezultat al neputinței instituționale, fie al unei comenzi politice." "Ce este din nou groaznic de trist este că în timp ce spitalele sunt pline, toate instituțiile statului au fost din nou supuse politicului și au preferat să evite orice măsuri nepopulare înainte de congresul PNL, în detrimentul protejării copiilor și a școlii." "Aveți grijă de sănătatea voastră și a copiilor voștri, indiferent de ce măsuri introduce sau amână din nou, în mod iresponsabil, guvernul! Toate spitalele - inclusiv cele pentru copii - sunt pline!", este mesajul lui Vlad Voiculescu.







Şefa DSP Bucureşti: "Nu am alocat cazurile din lipsă de personal, nu le-am ascuns"





Șefa DSP Bucureşti, Oana Nicolescu, a comentat pentru News.ro, afirmaţiile fostului ministru al Sănătăţii, ea susținând că Vlad Voiculescu este cel care a schimbat, încă din martie, modul de calcul al incidenţei cazurilor în funcţie de care se stabilesc scenariile în care se află fiecare localitate.

"În primul rând că nu putem să vorbim despre aceste titulaturi de furt, de ascuns, întrucât ele se află în CoronaForms.

Faptul că, într-adevăr, în acest moment o parte din ele nu au fost alocate, ca să înţelegem despre ce este vorba, avem un număr de teste, care sunt de exemplu în Bucureşti.

Noi trebuie să luăm fiecare test în parte şi să îl alocăm fie unui sector pe Bucureşti, asta însemnând să-l sunăm pe fiecare şi să-l întrebăm în urma anchetei epidemiologice unde anume s-a infectat, fie de unde provine, pentru că toate aceste teste sunt lucrate pe Bucureşti, adică mare parte din testele pe care noi le realizăm în acest moment, aflăm în urma anchetelor epidemiologice că ei s-au infectat fie la Iaşi, fie în alte localităţi, doar că au venit în Bucureşti şi s-au infectat”, afirmă şefa DSP.

Ea a mai susținut că cele trei zile la care face referire Vlad Voiculescu nu se regăsesc în rata de incidenţă decât de astăzi, fiind prima zi în care persoanele confirmate cu COVID în ziua de 23 a lunii se regăsesc în rata de incidenţă:

”Deci nu este vorba despre nicio fraudă (...) ele sunt toate în CoronaForms.

În momentul în care vorbim de cum se calculează rata de incidenţă, sunt puţin surprinsă pentru că, în momentul în care a venit ca ministru, domnul Vlad Voiculescu a modificat acest lucru, iar în acest moment cele trei zile la care face referire domnul ministru abia încep să se regăsească în rata de incidenţă.

Astăzi este prima zi în care pozitivii din 23 septembrie se regăsesc în rata de incidenţă, în calculul ratei de incidenţă, pe de o parte. Pe de altă parte, rata de incidenţă nu este calculată de către DSP Bucureşti. (...)

Nu are legătură cu congresul PNL. În primul rând, rata de incidenţă astăzi se calculează pentru pozitivii din data de 10-23 septembrie, cu 3 zile în urmă. Aşa şi calculul acelor zile, tot cu 3 zile în urmă. Repet, această rată a incidenţei nu este calculată de către DSP Bucureşti".

Șefa DSP București a mai spus pentru News.ro că datele nu au fost alocate la timp din lipsă de resursă umană, dar ele nu influenţează rata de incidenţă avută până în acest moment:

"Dar datele nu au fost alocate, într-adevăr, este o diferenţă, alocate pe judeţ, pe sector în parte. (...)

Aceste alocări nu au fost făcute întrucât, în momentul de faţă, la nivel de DSP, lucrăm cu 100 de detaşaţi, într-o locaţie pe care eu efectiv am reuşit să o găsesc, am cerut sprijn inclusiv şi săptămâna trecută în ultima videoconferinţă pe care am avut-o la Prefectură către toate entităţile, să ne susţină pentru a găsi un spaţiu mai mare, astfel încât să putem să avem suplimentar personal detaşat, încă suntem în căutări, iar în momentul de faţă lucrăm cu 100 de medici în program de 10 ore, 10-12 ore, de luni până duminică".

Ea admite însă că o parte dintre cazuri nu au fost alocate, susținând că motivul este lipsa de personal.