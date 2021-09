Deznădejdea unui medic din SUA în fața pacienților COVID-19: „Ei sunt cei care plătesc prețul și se înfurie pe noi”

Mai multe studii au arătat că între 20 și 30% din angajații sanitari din Statele Unite se gândesc să părăsească domeniul din cauza epuizării, relatează CNBC

Dr. Matthew Trunsky, directorul secției de îngrijiri paliative a spitalului Beaumont Health, a declarat vinerea trecută pentru jurnaliștii de la The Washington Post că 6 din pacienții în cauză au murit între timp.Medicul a relatat într-o postare făcută pe Facebook în data de 11 septembrie că unii dintre pacienți au negat că ar avea virusul, au cerut tratamente neaprobate a căror eficacitate nu a fost dovedită precum ivermectina și hidroxiclorochina și că unul i-a spus că „aș prefera să mor decât să primesc acest vaccin [împotriva coronavirusului]”.„Ca să nu mai zic de furia persoanelor față de medicii și asistentele care cu adevărat depunem toate eforturile de care suntem în stare și care oferă îngrijiri excelente”, a mai scris Trunsky.„Bineînțeles, răspunsul era de a fi vaccinat, dar ei nu erau și acum sunt furioși pe comunitatea medicală din cauza eșecului lor. Numerele sunt în creștere. Vaccinați-vă”, avertiza medicul la momentul respectiv.Acesta a relatat pentru The Washington Post că estimează că 90% din pacienții pe care îi tratează nu s-au vaccinat împotriva COVID-19.Trunsky a mai spus de asemenea că el și alți angajați sanitari sunt epuizați și că este mai ales întristat de numărul de pacienți care au murit din cauza COVID-19 în cursul pandemiei.„Suntem obosiți fizici și epuizați emoțional...Nu cred că trece o săptămână fără să văd pe cineva stingându-se din viață”, a declarat pneumologul pentru The Washington Post.Trunsky a mai relatat că a sperat că demararea campaniei de vaccinare i-a oferit speranța că situația se va îmbunătăți dar că răspândirea variantei Delta mult mai infecțioase a coronavirusului, preponderent în rândul persoanelor nevaccinate, a dus din nou la agravarea lucrurilor.Medicul le-a mai spus celor de la The Washington Post că deși unii pacienți internați cu COVID-19 i-au mărturisit că le pare rău că nu s-au vaccinat, alții sunt vehemenți în ceea ce privește decizia, chiar și pe patul de moarte.„Ei sunt cei care plătesc prețul și se înfurie pe noi”, a declarat acesta. Ceilalți doi pacienți la care a făcut referire medicul sunt în continuare internați la terapie intensivă.Până în prezent 55,3% din populația totală a SUA a fost inoculată în regim complet împotriva coronavirusului în timp ce 64,3% din americani au fost imunizați cu prima doză a unui vaccin anti-Covid, potrivit datelor Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor.