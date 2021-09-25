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Lista localităților din România în care rata de infectare depășește 3 la mia de locuitori - 79 de orașe și municipii reședință de județ sunt în scenariul roșu

de V.M.     HotNews.ro
Sâmbătă, 25 septembrie 2021, 16:40 Actualitate | Coronavirus


Restrictii
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Foto: Pixabay
În 493 de localități din România incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori este mai mare sau egală cu 3, ceea ce înseamnă că sunt în scenariul roșu, potrivit datelor oficiale transmise sâmbătă. Lista include și 79 de orașe și municipii reședință de județ (20).

Municipiile reședință de județ aflate în scenariul roșu sunt Timișoara, Satu Mare, Bistrița, Cluj-Napoca, Alexandria, Baia Mare, Craiova, Botoșani, Slatina, Zalău, Giurgiu, Suceava, Slobozia, Sibiu, Arad, Constanța, Drobeta-Turnu Severin, Bacău, Resița, cărora li se adaugă Capitala.

Potrivit legii, în fiecare localitate care atinge incidența de 3 la mia de locuitori este necesară convocarea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență pentru adoptarea de măsuri de prevenție și limitare a răspândirii virusului SARS-COV-2, în conformitate cu prevederile Hotărârilor CNSU și a celor de guvern în vigoare.

Lista localităților care sunt în scenariul roșu, cu peste 3 la mie rata de infectare COVID


În localitățile în care rata de infectare este peste 3/1000 locuitori, dar nu depășește 6/1000 locuitori, accesul în restaurante, săli de spectacole sau evenimente se poate face pe baza certificatului verde COVID.

Lista orașelor și municipiilor din România cu rată de infectare de peste 3 la mie:

​Nr.crt.—JUDEȚ—Localitate—Populație—Cazuri—Incidență
1—PRAHOVA—ORAŞ SLĂNIC—5335—38—7,12
2—ILFOV—ORAŞ BRAGADIRU—30948—214—6,91
3—ILFOV—ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI—43866—275—6,27
4—VÂLCEA—ORAŞ HOREZU—6897—43—6,23
5—ILFOV—ORAŞ VOLUNTARI—45806—279—6,09
6—TIMIŞ—MUNICIPIUL TIMIŞOARA—322454—1929—5,98
7—ILFOV—ORAŞ OTOPENI—20486—119—5,81
8—VÂLCEA—ORAŞ BĂILE GOVORA—2702—15—5,55
9—TELEORMAN—ORAŞ VIDELE—11170—62—5,55
10—BISTRIŢA-NĂSĂUD—ORAŞ NĂSĂUD—11615—62—5,34
11—SATU MARE—MUNICIPIUL SATU MARE—118503—624—5,27
12—SATU MARE—ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ—17079—90—5,27
13—SUCEAVA—MUNICIPIUL RĂDĂUŢI—36680—192—5,23
14—TIMIŞ—ORAŞ JIMBOLIA—13465—70—5,2
15—BISTRIŢA-NĂSĂUD—MUNICIPIUL BISTRIŢA—96870—490—5,06
16—ILFOV—ORAŞ MĂGURELE—12618—63—4,99
17—IAŞI—ORAŞ HÂRLĂU—15901—78—4,91
18—MARAMUREŞ—ORAŞ VIŞEU DE SUS—17722—87—4,91
19—ARAD—ORAŞ SEBIŞ—6338—31—4,89
20—TELEORMAN—MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE—30045—142—4,73
21—DOLJ—MUNICIPIUL BĂILEŞTI—19096—88—4,61
22—CLUJ—MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA—337125—1508—4,47
23—ILFOV—ORAŞ PANTELIMON—31172—138—4,43
24—TELEORMAN—MUNICIPIUL ALEXANDRIA—49205—210—4,27
25—MARAMUREŞ—MUNICIPIUL BAIA MARE—143499—607—4,23
26—OLT—MUNICIPIUL CARACAL—33107—140—4,23
27—DOLJ—MUNICIPIUL CRAIOVA—298860—1261—4,22
28—ARAD—ORAŞ LIPOVA—11203—46—4,11
29—BOTOŞANI—MUNICIPIUL BOTOŞANI—118842—487—4,1
30—BUCUREȘTI—MUNICIPIUL BUCUREŞTI—2204767—9037—4,1
31—TELEORMAN—MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE—27196—111—4,08
32—TIMIŞ—ORAŞ DETA—7655—31—4,05
33—OLT—MUNICIPIUL SLATINA—81788—326—3,99
34—CĂLĂRAŞI—MUNICIPIUL OLTENIŢA—26740—106—3,96
35—CĂLĂRAŞI—ORAŞ FUNDULEA—6566—26—3,96
36—SUCEAVA—ORAŞ SIRET—9596—38—3,96
37—CONSTANŢA—ORAŞ TECHIRGHIOL—8615—34—3,95
38—PRAHOVA—ORAŞ AZUGA—4644—18—3,88
39—MARAMUREŞ—MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI—42681—165—3,87
40—ARAD—ORAŞ PECICA—14309—55—3,84
41—CLUJ—MUNICIPIUL DEJ—38324—146—3,81
42—SUCEAVA—ORAŞ SOLCA—2634—10—3,8
43—IALOMIŢA—ORAŞ AMARA—7950—30—3,77
44—HUNEDOARA—MUNICIPIUL HUNEDOARA—70382—261—3,71
45—SĂLAJ—MUNICIPIUL ZALĂU—69729—259—3,71
46—GIURGIU—MUNICIPIUL GIURGIU—65139—240—3,68
47—SATU MARE—ORAŞ ARDUD—7629—28—3,67
48—PRAHOVA—MUNICIPIUL CÂMPINA—36321—132—3,63
49—SUCEAVA—MUNICIPIUL FĂLTICENI—30980—112—3,62
50—PRAHOVA—ORAŞ BREAZA—15988—57—3,57
51—SUCEAVA—MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC—21335—76—3,56
52—DOLJ—ORAŞ BECHET—4518—16—3,54
53—CĂLĂRAŞI—ORAŞ BUDEŞTI—7376—26—3,52
54—SUCEAVA—MUNICIPIUL SUCEAVA—127091—446—3,51
55—MARAMUREŞ—ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ—9292—32—3,44
56—IALOMIŢA—MUNICIPIUL SLOBOZIA—51205—175—3,42
57—SIBIU—MUNICIPIUL SIBIU—170155—581—3,41
58—BOTOŞANI—ORAŞ FLĂMÂNZI—11624—39—3,36
59—CONSTANŢA—MUNICIPIUL MEDGIDIA—44144—147—3,33
60—TIMIŞ—MUNICIPIUL LUGOJ—46107—152—3,3
61—MARAMUREŞ—ORAŞ SEINI—9707—32—3,3
62—BRAŞOV—ORAŞ PREDEAL—4858—16—3,29
63—TIMIŞ—ORAŞ BUZIAŞ—8544—28—3,28
64—DOLJ—MUNICIPIUL CALAFAT—17440—57—3,27
65—IAŞI—ORAŞ TÂRGU FRUMOS—14425—47—3,26
66—MARAMUREŞ—ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ—12930—42—3,25
67—ARAD—MUNICIPIUL ARAD—176393—562—3,19
68—PRAHOVA—ORAŞ BĂICOI—18796—60—3,19
69—VASLUI—MUNICIPIUL BÂRLAD—69062—218—3,16
70—CONSTANŢA—MUNICIPIUL CONSTANŢA—310798—981—3,16
71—SATU MARE—ORAŞ LIVADA—7329—23—3,14
72—MEHEDINŢI—MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN—104706—326—3,11
73—GALAŢI—MUNICIPIUL TECUCI—47795—148—3,1
74—BACĂU—MUNICIPIUL BACĂU—202278—624—3,08
75—OLT—ORAŞ CORABIA—16885—52—3,08
76—CARAŞ-SEVERIN—MUNICIPIUL REŞIŢA—83111—255—3,07
77—DOLJ—ORAŞ DĂBULENI—11397—35—3,07
78—MARAMUREŞ—ORAŞ BAIA SPRIE—17034—52—3,05
79—CONSTANŢA—ORAŞ OVIDIU—16405—50—3,05


Lista comunelor din România cu rată de infectare de peste 3 la mie:

NR. CRT.—JUDEȚ—LOCALITATE—POPULAȚIE—CAZURI—INCIDENȚA
1—CLUJ—CĂTINA—1655—22—13,29
2—CARAŞ-SEVERIN—GÂRNIC—1279—14—10,95
3—TELEORMAN—ZÂMBREASCA—1278—14—10,95
4—PRAHOVA—GURA VADULUI—2058—21—10,2
5—MARAMUREŞ—BÂRSANA—4614—45—9,75
6—CLUJ—PLOSCOŞ—621—6—9,66
7—MARAMUREŞ—GIULEŞTI—3174—29—9,14
8—CARAŞ-SEVERIN—POJEJENA—2746—25—9,1
9—TIMIŞ—BARA—331—3—9,06
10—TIMIŞ—MORAVIŢA—2764—25—9,04
11—CARAŞ-SEVERIN—TICVANIU MARE—1998—18—9,01
12—BOTOŞANI—ROMA—3920—35—8,93
13—OLT—CEZIENI—1607—14—8,71
14—ALBA—SÂNCEL—2600—22—8,46
15—TELEORMAN—ISLAZ—4676—39—8,34
16—SĂLAJ—MIRŞID—2458—20—8,14
17—ILFOV—DOBROEŞTI—12566—102—8,12
18—OLT—DEVESELU—3214—26—8,09
19—BOTOŞANI—TUDORA—4950—40—8,08
20—SATU MARE—VAMA—4139—33—7,97
21—CLUJ—GEACA—1437—11—7,65
22—PRAHOVA—TĂTARU—795—6—7,55
23—MARAMUREŞ—BOGDAN VODĂ—2951—22—7,46
24—TIMIŞ—MOŞNIŢA NOUĂ—14211—106—7,46
25—TIMIŞ—GHIRODA—8483—63—7,43
26—CARAŞ-SEVERIN—FÂRLIUG—1752—13—7,42
27—MARAMUREŞ—ASUAJU DE SUS—1220—9—7,38
28—BISTRIŢA-NĂSĂUD—NEGRILEŞTI—2438—18—7,38
29—SĂLAJ—MESEŞENII DE JOS—3153—23—7,29
30—TIMIŞ—BUCOVĂŢ—2353—17—7,22
31—SATU MARE—VIILE SATU MARE—3928—28—7,13
32—TELEORMAN—BLEJEŞTI—3701—26—7,03
33—ILFOV—AFUMAŢI—8421—59—7,01
34—ILFOV—CHIAJNA—33671—234—6,95
35—TIMIŞ—DUMBRAVA—2749—19—6,91
36—SUCEAVA—TODIREŞTI—5580—38—6,81
37—TIMIŞ—PĂDURENI—2059—14—6,8
38—GORJ—CRASNA—4715—32—6,79
39—TELEORMAN—UDA-CLOCOCIOV—1325—9—6,79
40—DOLJ—ALMĂJ—1770—12—6,78
41—SĂLAJ—BOBOTA—3842—26—6,77
42—DOLJ—CÂRCEA—3119—21—6,73
43—NEAMŢ—TUPILAŢI—2120—14—6,6
44—PRAHOVA—BREBU—6979—46—6,59
45—MARAMUREŞ—VIMA MICĂ—1367—9—6,58
46—ALBA—OHABA—609—4—6,57
47—ARAD—ZĂDĂRENI—3051—20—6,56
48—PRAHOVA—VÂLCĂNEŞTI—3668—24—6,54
49—TIMIŞ—MAŞLOC—2459—16—6,51
50—TELEORMAN—MĂLDĂENI—3857—25—6,48
51—MARAMUREŞ—OCNA ŞUGATAG—4177—27—6,46
52—BISTRIŢA-NĂSĂUD—RODNA—6349—41—6,46
53—OLT—MILCOV—1566—10—6,39
54—TIMIŞ—CENEI—3022—19—6,29
55—TIMIŞ—DUDEŞTII NOI—3978—25—6,28
56—OLT—TRAIAN—2869—18—6,27
57—OLT—STUDINA—2580—16—6,2
58—ILFOV—MOGOŞOAIA—9221—57—6,18
59—BISTRIŢA-NĂSĂUD—ŞIEU-ODORHEI—2284—14—6,13
60—CLUJ—JICHIŞU DE JOS—1146—7—6,11
61—TIMIŞ—DUMBRĂVIŢA—18226—111—6,09
62—TULCEA—IZVOARELE—1969—12—6,09
63—BISTRIŢA-NĂSĂUD—RUNCU SALVEI—1319—8—6,07
64—GIURGIU—STOENEŞTI—1825—11—6,03
65—DÂMBOVIŢA—CORNĂŢELU—1334—8—6
66—PRAHOVA—TELEGA—5222—31—5,94
67—CĂLĂRAŞI—CURCANI—5427—32—5,9
68—CĂLĂRAŞI—MITRENI—3916—23—5,87
69—SATU MARE—TARNA MARE—3948—23—5,83
70—CARAŞ-SEVERIN—GLIMBOCA—1896—11—5,8
71—MEHEDINŢI—ISVERNA—2092—12—5,74
72—DOLJ—FĂRCAŞ—2096—12—5,73
73—TIMIŞ—PARŢA—2444—14—5,73
74—DÂMBOVIŢA—TĂRTĂŞEŞTI—5258—30—5,71
75—TIMIŞ—GIROC—21727—123—5,66
76—SĂLAJ—BOCŞA—3362—19—5,65
77—SATU MARE—DOBA—3034—17—5,6
78—TELEORMAN—MÂRZĂNEŞTI—3398—19—5,59
79—BOTOŞANI—CURTEŞTI—5935—33—5,56
80—MEHEDINŢI—BREZNIŢA-MOTRU—1267—7—5,52
81—TIMIŞ—GIULVĂZ—3266—18—5,51
82—GIURGIU—ADUNAŢII-COPĂCENI—6183—34—5,5
83—SATU MARE—APA—2732—15—5,49
84—CLUJ—CĂIANU—2378—13—5,47
85—DOLJ—ŞIMNICU DE SUS—5532—30—5,42
86—TELEORMAN—STEJARU—1665—9—5,41
87—ARAD—BÂRZAVA—2430—13—5,35
88—SUCEAVA—POJORÂTA—2989—16—5,35
89—TELEORMAN—GĂLĂTENI—2433—13—5,34
90—ARAD—APATEU—3426—18—5,25
91—ILFOV—BERCENI—9326—49—5,25
92—VASLUI—POCHIDIA—1717—9—5,24
93—TIMIŞ—ŞAG—4769—25—5,24
94—BIHOR—BRUSTURI—3447—18—5,22
95—CONSTANŢA—ADAMCLISI—2305—12—5,21
96—ILFOV—DĂRĂŞTI-ILFOV—2719—14—5,15
97—SATU MARE—CERTEZE—6054—31—5,12
98—CLUJ—BOBÂLNA—1369—7—5,11
99—OLT—FĂGEŢELU—785—4—5,1
100—CĂLĂRAŞI—SĂRULEŞTI—2958—15—5,07
101—ILFOV—BRĂNEŞTI—9900—50—5,05
102—TIMIŞ—BECICHERECU MIC—3370—17—5,04
103—CLUJ—JUCU—4969—25—5,03
104—CLUJ—SĂNDULEŞTI—2190—11—5,02
105—SIBIU—ŞEICA MICĂ—1794—9—5,02
106—ILFOV—CIOLPANI—5437—27—4,97
107—DOLJ—TEASC—3040—15—4,93
108—ARAD—ZĂBRANI—4475—22—4,92
109—CLUJ—APAHIDA—15679—77—4,91
110—BRAŞOV—HĂLCHIU—5105—25—4,9
111—OLT—TĂTULEŞTI—817—4—4,9
112—BOTOŞANI—VORONA—7573—37—4,89
113—ILFOV—ŞTEFĂNEŞTII DE JOS—10245—50—4,88
114—ILFOV—CLINCENI—7615—37—4,86
115—BISTRIŢA-NĂSĂUD—LUNCA ILVEI—3291—16—4,86
116—CLUJ—SĂVĂDISLA—4117—20—4,86
117—CARAŞ-SEVERIN—BERZOVIA—3919—19—4,85
118—NEAMŢ—FĂUREI—2061—10—4,85
119—BISTRIŢA-NĂSĂUD—LECHINŢA—6204—30—4,84
120—CONSTANŢA—INDEPENDENŢA—2905—14—4,82
121—ARAD—MONEASA—830—4—4,82
122—MARAMUREŞ—COPALNIC-MĂNĂŞTUR—5634—27—4,79
123—BACĂU—FILIPENI—2086—10—4,79
124—ARAD—LIVADA—4175—20—4,79
125—TELEORMAN—GRATIA—2512—12—4,78
126—MARAMUREŞ—RECEA—6905—33—4,78
127—MARAMUREŞ—BĂIŢA DE SUB CODRU—1890—9—4,76
128—BOTOŞANI—CORDĂRENI—1679—8—4,76
129—BISTRIŢA-NĂSĂUD—BUDACU DE JOS—3371—16—4,75
130—MEHEDINŢI—DUMBRAVA—1267—6—4,74
131—OLT—GROJDIBODU—2532—12—4,74
132—GORJ—SAMARINEŞTI—1688—8—4,74
133—DÂMBOVIŢA—BUTIMANU—2324—11—4,73
134—DOLJ—MALU MARE—6595—31—4,7
135—TELEORMAN—SCRIOAŞTEA—3619—17—4,7
136—TELEORMAN—DRACEA—1492—7—4,69
137—CONSTANŢA—CHIRNOGENI—3208—15—4,68
138—ARAD—CĂRAND—1076—5—4,65
139—ARGEŞ—CĂTEASCA—3684—17—4,61
140—CONSTANŢA—COSTINEŞTI—3470—16—4,61
141—ILFOV—CORBEANCA—9566—44—4,6
142—CLUJ—BORŞA—1307—6—4,59
143—VÂLCEA—COSTEŞTI—3057—14—4,58
144—MARAMUREŞ—RONA DE JOS—1966—9—4,58
145—SUCEAVA—IACOBENI—1970—9—4,57
146—BOTOŞANI—BLÂNDEŞTI—1980—9—4,55
147—OLT—SPINENI—1537—7—4,55
148—CLUJ—GÂRBĂU—2204—10—4,54
149—SATU MARE—ODOREU—6390—29—4,54
150—CLUJ—IARA—3756—17—4,53
151—BISTRIŢA-NĂSĂUD—ILVA MARE—2434—11—4,52
152—BRAŞOV—SÂNPETRU—10426—47—4,51
153—PRAHOVA—TEIŞANI—3546—16—4,51
154—SATU MARE—BĂTARCI—3797—17—4,48
155—CARAŞ-SEVERIN—GRĂDINARI—2011—9—4,48
156—DÂMBOVIŢA—MORTENI—2687—12—4,47
157—IALOMIŢA—SĂRĂŢENI—1119—5—4,47
158—SUCEAVA—BOTOŞANA—2692—12—4,46
159—MARAMUREŞ—CĂLINEŞTI—3137—14—4,46
160—BISTRIŢA-NĂSĂUD—ŞINTEREAG—3586—16—4,46
161—BISTRIŢA-NĂSĂUD—CHIUZA—2254—10—4,44
162—GIURGIU—JOIŢA—3834—17—4,43
163—HUNEDOARA—RÂU DE MORI—3157—14—4,43
164—TIMIŞ—SACOŞU TURCESC—3399—15—4,41
165—SUCEAVA—STROIEŞTI—3403—15—4,41
166—TELEORMAN—BUJORENI—909—4—4,4
167—IAŞI—CUCUTENI—1365—6—4,4
168—IALOMIŢA—MĂRCULEŞTI—1590—7—4,4
169—VASLUI—TANACU—1817—8—4,4
170—SUCEAVA—FRĂTĂUŢII NOI—6148—27—4,39
171—DOLJ—BRABOVA—1141—5—4,38
172—SUCEAVA—POIENI-SOLCA—2281—10—4,38
173—TULCEA—CEATALCHIOI—686—3—4,37
174—VASLUI—VIIŞOARA—1603—7—4,37
175—CLUJ—FLOREŞTI—47668—208—4,36
176—IALOMIŢA—RĂDULEŞTI—1148—5—4,36
177—ARAD—BELIU—2996—13—4,34
178—DOLJ—GHERCEŞTI—1849—8—4,33
179—VÂLCEA—GHIOROIU—1387—6—4,33
180—DOLJ—CALOPĂR—3931—17—4,32
181—TIMIŞ—SÂNANDREI—7875—34—4,32
182—SUCEAVA—VAMA—6255—27—4,32
183—NEAMŢ—GÂRCINA—4872—21—4,31
184—ILFOV—GLINA—8598—37—4,3
185—NEAMŢ—DRAGOMIREŞTI—2097—9—4,29
186—SUCEAVA—FRĂTĂUŢII VECHI—6059—26—4,29
187—TIMIŞ—SÂNMIHAIU ROMÂN—8852—38—4,29
188—OLT—FĂRCAŞELE—4689—20—4,27
189—BOTOŞANI—HAVÂRNA—4222—18—4,26
190—SATU MARE—RACŞA—3054—13—4,26
191—CARAŞ-SEVERIN—CICLOVA ROMÂNĂ—1647—7—4,25
192—TELEORMAN—NANOV—3540—15—4,24
193—VÂLCEA—STROEŞTI—2599—11—4,23
194—OLT—OBÂRŞIA—2369—10—4,22
195—MARAMUREŞ—ARDUSAT—2854—12—4,2
196—IALOMIŢA—MANASIA—4522—19—4,2
197—SĂLAJ—BĂNIŞOR—1920—8—4,17
198—CLUJ—BACIU—13217—55—4,16
199—TULCEA—C.A. ROSETTI—721—3—4,16
200—CLUJ—BONŢIDA—4826—20—4,14
201—IAŞI—LEŢCANI—8000—33—4,13
202—SATU MARE—BOGDAND—2673—11—4,12
203—SATU MARE—CĂLINEŞTI-OAŞ—5335—22—4,12
204—SUCEAVA—GĂLĂNEŞTI—3154—13—4,12
205—GORJ—GODINEŞTI—1947—8—4,11
206—MARAMUREŞ—MOISEI—9488—39—4,11
207—TIMIŞ—OHABA LUNGĂ—974—4—4,11
208—BIHOR—CHIŞLAZ—3179—13—4,09
209—HARGHITA—MĂDĂRAŞ—2201—9—4,09
210—SATU MARE—SUPUR—4152—17—4,09
211—PRAHOVA—CORNU—4189—17—4,06
212—CONSTANŢA—CUZA VODĂ—4693—19—4,05
213—CLUJ—GILĂU—9134—37—4,05
214—HARGHITA—MĂRTINIŞ—2960—12—4,05
215—TIMIŞ—DENTA—3221—13—4,04
216—DOLJ—PIELEŞTI—4208—17—4,04
217—GALAŢI—COROD—7448—30—4,03
218—TIMIŞ—PECIU NOU—5714—23—4,03
219—ARAD—FELNAC—3232—13—4,02
220—IALOMIŢA—GHEORGHE DOJA—2495—10—4,01
221—SUCEAVA—CIOCĂNEŞTI—1499—6—4
222—BISTRIŢA-NĂSĂUD—GALAŢII BISTRIŢEI—2502—10—4
223—TIMIŞ—ORŢIŞOARA—4785—19—3,97
224—SATU MARE—GHERŢA MICĂ—4038—16—3,96
225—ARAD—FRUMUŞENI—2791—11—3,94
226—ILFOV—CERNICA—11445—45—3,93
227—ILFOV—DOMNEŞTI—10937—43—3,93
228—TELEORMAN—PLOPII-SLĂVITEŞTI—2297—9—3,92
229—MARAMUREŞ—ŞIŞEŞTI—5360—21—3,92
230—GIURGIU—SINGURENI—2814—11—3,91
231—SIBIU—POPLACA—1795—7—3,9
232—GIURGIU—OGREZENI—4627—18—3,89
233—TELEORMAN—TĂTĂRĂŞTII DE JOS—3089—12—3,88
234—BIHOR—CĂBEŞTI—1809—7—3,87
235—TIMIŞ—OTELEC—1811—7—3,87
236—VRANCEA—RĂCOASA—3107—12—3,86
237—PRAHOVA—FLOREŞTI—7791—30—3,85
238—TIMIŞ—COŞTEIU—3934—15—3,81
239—MEHEDINŢI—PRUNIŞOR—1839—7—3,81
240—MUREŞ—ZAGĂR—1313—5—3,81
241—DÂMBOVIŢA—VALEA MARE—2103—8—3,8
242—DÂMBOVIŢA—CREVEDIA—6071—23—3,79
243—DOLJ—GHINDENI—1847—7—3,79
244—BIHOR—ROŞIA—2375—9—3,79
245—OLT—IANCA—3440—13—3,78
246—SUCEAVA—SUCEVIŢA—3436—13—3,78
247—BISTRIŢA-NĂSĂUD—ŞIEU-MĂGHERUŞ—4757—18—3,78
248—SUCEAVA—BAIA—7690—29—3,77
249—SĂLAJ—HERECLEAN—3991—15—3,76
250—BUZĂU—MĂRGĂRITEŞTI—532—2—3,76
251—TELEORMAN—CIOLĂNEŞTI—2399—9—3,75
252—TELEORMAN—SFINŢEŞTI—1066—4—3,75
253—GALAŢI—ŢEPU—2398—9—3,75
254—NEAMŢ—GIROV—5087—19—3,74
255—SATU MARE—ORAŞU NOU—3742—14—3,74
256—SUCEAVA—ŞCHEIA—13151—49—3,73
257—BOTOŞANI—MIHAI EMINESCU—8609—32—3,72
258—DOLJ—PODARI—6989—26—3,72
259—CONSTANŢA—TORTOMAN—1883—7—3,72
260—ILFOV—COPĂCENI—2968—11—3,71
261—NEAMŢ—COSTIŞA—3504—13—3,71
262—CĂLĂRAŞI—CRIVĂŢ—1889—7—3,71
263—GIURGIU—VALEA DRAGULUI—2695—10—3,71
264—ILFOV—BALOTEŞTI—9464—35—3,7
265—DOLJ—CATANE—2164—8—3,7
266—BISTRIŢA-NĂSĂUD—REBRIŞOARA—4864—18—3,7
267—SATU MARE—BIXAD—7873—29—3,68
268—PRAHOVA—COCORĂŞTII MISLII—3262—12—3,68
269—VÂLCEA—FĂUREŞTI—1359—5—3,68
270—BISTRIŢA-NĂSĂUD—MATEI—2449—9—3,67
271—ILFOV—GĂNEASA—5467—20—3,66
272—IAŞI—MIROSLAVA—25391—93—3,66
273—GORJ—ROŞIA DE AMARADIA—3006—11—3,66
274—VÂLCEA—VAIDEENI—3835—14—3,65
275—SATU MARE—CRAIDOROLŢ—2198—8—3,64
276—IAŞI—VLĂDENI—4126—15—3,64
277—TELEORMAN—CIUPERCENI—1377—5—3,63
278—SUCEAVA—HORODNIC DE JOS—2481—9—3,63
279—IALOMIŢA—AXINTELE—2209—8—3,62
280—ILFOV—PETRĂCHIOAIA—3589—13—3,62
281—VASLUI—CREŢEŞTI—1664—6—3,61
282—SĂLAJ—CHIEŞD—2501—9—3,6
283—GALAŢI—MOVILENI—3342—12—3,59
284—CĂLĂRAŞI—ŞOLDANU—3346—12—3,59
285—DÂMBOVIŢA—TĂTĂRANI—5017—18—3,59
286—MARAMUREŞ—VIŞEU DE JOS—5016—18—3,59
287—BACĂU—PARAVA—3358—12—3,57
288—GIURGIU—STĂNEŞTI—2520—9—3,57
289—BIHOR—TĂRCAIA—1959—7—3,57
290—DÂMBOVIŢA—MOGOŞANI—4212—15—3,56
291—CLUJ—CĂŞEIU—4790—17—3,55
292—GIURGIU—ISVOARELE—1410—5—3,55
293—DOLJ—GALICEA MARE—3958—14—3,54
294—DOLJ—ROJIŞTE—2542—9—3,54
295—TELEORMAN—TRAIAN—1694—6—3,54
296—TIMIŞ—UIVAR—3105—11—3,54
297—MEHEDINŢI—HUSNICIOARA—1134—4—3,53
298—SĂLAJ—BENESAT—1422—5—3,52
299—IAŞI—VALEA LUPULUI—12767—45—3,52
300—ILFOV—CIOROGÂRLA—6553—23—3,51
301—GIURGIU—MALU—1995—7—3,51
302—CONSTANŢA—TOPALU—1712—6—3,5
303—COVASNA—BODOC—2588—9—3,48
304—OLT—BREBENI—2587—9—3,48
305—CLUJ—CHINTENI—3736—13—3,48
306—ARAD—OLARI—2010—7—3,48
307—ILFOV—TUNARI—7755—27—3,48
308—HARGHITA—ULIEŞ—1152—4—3,47
309—ILFOV—JILAVA—10682—37—3,46
310—NEAMŢ—URECHENI—4045—14—3,46
311—CĂLĂRAŞI—SPANŢOV—4639—16—3,45
312—MEHEDINŢI—PĂDINA—1163—4—3,44
313—IALOMIŢA—SINEŞTI—2907—10—3,44
314—TIMIŞ—REMETEA MARE—2917—10—3,43
315—OLT—DOBREŢU—1169—4—3,42
316—HUNEDOARA—PESTIŞU MIC—1168—4—3,42
317—SUCEAVA—COŞNA—1465—5—3,41
318—SATU MARE—CULCIU—4107—14—3,41
319—GORJ—DĂNEŞTI—3816—13—3,41
320—SATU MARE—DOROLŢ—4116—14—3,4
321—ILFOV—GRUIU—7060—24—3,4
322—BACĂU—BUCIUMI—3246—11—3,39
323—CLUJ—CIUCEA—1476—5—3,39
324—BOTOŞANI—RĂCHIŢI—5018—17—3,39
325—VÂLCEA—TOMŞANI—3536—12—3,39
326—MARAMUREŞ—CICÂRLĂU—4439—15—3,38
327—ARGEŞ—ROCIU—2369—8—3,38
328—TIMIŞ—SĂCĂLAZ—10951—37—3,38
329—MARAMUREŞ—VALEA CHIOARULUI—2076—7—3,37
330—BISTRIŢA-NĂSĂUD—POIANA ILVEI—1490—5—3,36
331—NEAMŢ—TAZLĂU—2678—9—3,36
332—HUNEDOARA—VEŢEL—2978—10—3,36
333—ARAD—CHISINDIA—1195—4—3,35
334—OLT—SÂRBII - MĂGURA—1794—6—3,34
335—PRAHOVA—SURANI—1794—6—3,34
336—DOLJ—IŞALNIŢA—4200—14—3,33
337—SATU MARE—PĂULEŞTI—6306—21—3,33
338—BACĂU—PODU TURCULUI—4812—16—3,33
339—BISTRIŢA-NĂSĂUD—SALVA—2699—9—3,33
340—ILFOV—1 DECEMBRIE—8455—28—3,31
341—SIBIU—CÂRŢA—1210—4—3,31
342—MARAMUREŞ—CERNEŞTI—3621—12—3,31
343—MEHEDINŢI—OBÂRŞIA DE CÂMP—2115—7—3,31
344—TIMIŞ—BIRDA—2123—7—3,3
345—MEHEDINŢI—BREZNIŢA-OCOL—3940—13—3,3
346—BISTRIŢA-NĂSĂUD—CICEU - MIHĂIEŞTI—1212—4—3,3
347—GIURGIU—DAIA—2424—8—3,3
348—OLT—VALEA MARE—3646—12—3,29
349—NEAMŢ—VÂNĂTORI-NEAMŢ—8528—28—3,28
350—BOTOŞANI—VLĂDENI—4872—16—3,28
351—ARAD—VLADIMIRESCU—14695—48—3,27
352—BISTRIŢA-NĂSĂUD—CETATE—3066—10—3,26
353—DOLJ—MĂCEŞU DE JOS—1228—4—3,26
354—BUZĂU—SĂRULEŞTI—1226—4—3,26
355—DOLJ—ARGETOAIA—4620—15—3,25
356—OLT—PLEŞOIU—2767—9—3,25
357—IAŞI—DELENI—10181—33—3,24
358—SUCEAVA—FRUMOSU—3396—11—3,24
359—GIURGIU—PUTINEIU—2160—7—3,24
360—VRANCEA—BILIEŞTI—2474—8—3,23
361—DOLJ—PLEŞOI—1237—4—3,23
362—TELEORMAN—LUNCA—3412—11—3,22
363—CLUJ—TURENI—2171—7—3,22
364—BOTOŞANI—CORNI—6562—21—3,2
365—ILFOV—GRĂDIŞTEA—3126—10—3,2
366—ARAD—GURAHONŢ—3752—12—3,2
367—GIURGIU—IEPUREŞTI—1876—6—3,2
368—SUCEAVA—RĂDĂŞENI—4063—13—3,2
369—BISTRIŢA-NĂSĂUD—REBRA—2809—9—3,2
370—CĂLĂRAŞI—FRĂSINET—1569—5—3,19
371—VASLUI—MICLEŞTI—2505—8—3,19
372—GIURGIU—OINACU—3139—10—3,19
373—VÂLCEA—PIETRARI—2823—9—3,19
374—ILFOV—CORNETU—6600—21—3,18
375—PRAHOVA—COSMINELE—942—3—3,18
376—BACĂU—PLOPANA—3157—10—3,17
377—TIMIŞ—BETHAUSEN—2848—9—3,16
378—SUCEAVA—PÂRTEŞTII DE JOS—2851—9—3,16
379—MARAMUREŞ—RONA DE SUS—4424—14—3,16
380—BIHOR—SÂNTANDREI—8217—26—3,16
381—GALAŢI—SUCEVENI—1582—5—3,16
382—SĂLAJ—MARCA—2538—8—3,15
383—SĂLAJ—VÂRŞOLŢ—2220—7—3,15
384—BACĂU—LUIZI-CĂLUGĂRA—5108—16—3,13
385—BUZĂU—RUŞEŢU—3513—11—3,13
386—BOTOŞANI—DÂNGENI—3208—10—3,12
387—MARAMUREŞ—GROŞI—3209—10—3,12
388—ARAD—PĂULIŞ—4482—14—3,12
389—CLUJ—SÂNPAUL—2242—7—3,12
390—MARAMUREŞ—SUCIU DE SUS—3849—12—3,12
391—MARAMUREŞ—VADU IZEI—2884—9—3,12
392—IAŞI—BRĂEŞTI—3220—10—3,11
393—BOTOŞANI—VORNICENI—4506—14—3,11
394—BOTOŞANI—BĂLUŞENI—4838—15—3,1
395—SUCEAVA—BERCHIŞEŞTI—3225—10—3,1
396—MEHEDINŢI—BURILA MARE—1937—6—3,1
397—ARGEŞ—SUSENI—2912—9—3,09
398—IALOMIŢA—VALEA MĂCRIŞULUI—1621—5—3,08
399—IAŞI—MĂDÂRJAC—1627—5—3,07
400—BIHOR—SÂMBĂTA—1304—4—3,07
401—ARAD—SECUSIGIU—6199—19—3,07
402—PRAHOVA—TOMŞANI—4232—13—3,07
403—ALBA—UNIREA—4891—15—3,07
404—CLUJ—AGHIREŞU—6550—20—3,05
405—PRAHOVA—LIPĂNEŞTI—5253—16—3,05
406—BISTRIŢA-NĂSĂUD—MONOR—1321—4—3,03
407—VASLUI—REBRICEA—3626—11—3,03
408—OLT—CILIENI—2984—9—3,02
409—TELEORMAN—POROSCHIA—4298—13—3,02
410—VASLUI—PUŞCAŞI—3647—11—3,02
411—CONSTANŢA—GHINDĂREŞTI—2658—8—3,01
412—OLT—ICOANA—1660—5—3,01
413—SATU MARE—MEDIEŞU AURIT—6971—21—3,01
414—CARAŞ-SEVERIN—ZORLENŢU MARE—998—3—3,01






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