Vaccinarea antiCovid va trebui să devină obligatorie pentru anumite categorii, spune Iohannis

"Nu este normal ca unii medici să dea mesaje anti-vaccin", a mai spus Iohannis, într-o discuţie cu jurnaliştii care îl însoţesc la New York la Adunarea Generală a ONU, transmite Agerpres.În ceea ce priveşte restricţiile impuse de pandemia de COVID-19, el a arătat că acestea vor fi diferenţiate între persoanele vaccinate şi cele nevaccinate.În acest context, şeful statului a spus că certificatul de vaccinare este soluţia pentru mai puţine restricţii.Preşedintele Klaus Iohannis conduce, de marţi până joi, delegaţia României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, care are loc la New York.