O țară din Asia le cere familiilor să amâne conceperea unui copil din cauza pandemiei

Sri Lanka, ţară în care primul deces al unei femei însărcinate provocat de coronavirus s-a produs în luna mai, se confruntă cu un val de contaminări atribuit variantei Delta după relaxarea la mijlocul lunii aprilie a restricţiilor de călătorie pentru sărbătorile de Anul Nou local.„De obicei, avem 90 până la 100 de decese de femei însărcinate pe an, însă de la începutul celui de-al treilea val de coronavirus, am înregistrat 41 de decese de femei însărcinate numai din cauza COVID-19”, a declarat Chitramali de Silva, directorul Biroului pentru promovarea sănătăţii al guvernului sri-lankez.Chitramali De Silva a declarat că aproximativ 5.500 de femei însărcinate au fost infectate cu COVID-19. Aproximativ 70% dintre ele au fost complet vaccinate, a adăugat el.Guvernul face apel la „noii căsătoriţi, precum şi la cei care încearcă să conceapă un copil, să amâne aceste planuri cel puţin un an din cauza riscurilor legate de COVID-19”, a declarat Harsha Atapattu, obstetrician şi ginecolog într-un spital public.Experţii le cer, de asemenea, femeilor însărcinate să se vaccineze, deoarece studiile au arătat că varianta Delta pare să crească riscul apariţiei simptomelor grave.