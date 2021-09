Fundația lui Bill Gates va finanța dezvoltarea unor medicamente împotriva variantelor rezistente ale coronavirusului

Programul se va concentra iniţial pe testarea unor substanţe active împotriva virusului SARS-CoV-2 şi a variantelor sale, precum şi împotriva altor coronavirusuri.



Potrivit acestui parteneriat semnat pe patru ani, Exscientia Ltd ar putea să primească fonduri suplimentare care să susţină medicamentele sale candidate pe durata etapelor rămase de parcurs până la comercializarea lor.Compania britanică, înfiinţată în urmă cu nouă ani, foloseşte algoritmi creaţi pe computer pentru a dezvolta medicamente ce vizează terapii dintr-o gamă variată, de la oncologie şi până la psihiatrie.Principalul program al firmei britanice vizează o enzimă denumită protează principală a coronavirusului, care apare în tipuri diverse ale acestei familii virale, inclusiv în variantele de SARS-CoV-2.Reprezentanţii companiei Exscientia Ltd spun că dezvoltă mici molecule care ţintesc proteinele din interiorul celulelor, spre deosebire de medicamentele actuale folosite împotriva COVID-19, care ţintesc proteinele virusului SARS-CoV-2 aflate la suprafaţa acestuia şi care prezintă o probabilitate mai mare de a suferi mutaţii.„Micile molecule de medicamente pe care noi le dezvoltăm vor fi durabile în timp şi pot fi stocate pentru următoarea pandemie, pot fi distribuite pe scară largă şi foarte uşor în rândul populaţiilor care se confruntă cu un virus nou sau cu o nouă variantă actuală”, a declarat Denise Barrault, directoarea departamentului de gestionare a portofoliului companiei britanice.Parteneriatul semnat cu Fundaţia Gates va fi de asemenea extins pentru a dezvolta medicamente împotriva gripei şi a familiei de virusuri Paramyxoviridae, având potenţialul de a demara programe suplimentare, au precizat reprezentanţii Exscientia Ltd.