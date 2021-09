Cuba a început să vaccineze anti-Covid copiii ce au împlinit 2 ani, o premieră mondială / Vaccinurile cubaneze nu sunt omologate de OMS

Premieră mondială

Țara insulară cu o populație de 11 milioane de locuitori administrează două vaccinuri dezvoltate local, Abdala și Soberana, care nu au fost omologate de Organizația Mondială a Sănătății.Însă potrivit The Guardian , autoritățile cubaneze susțin că aceste vaccinuri au o eficacitate de peste 90%.Oficialii cubanezi speră că extinderea campaniei de vaccinare va permite copiilor să se întoarcă la școli. Încă din luna martie a anului trecut lecțiile pentru copiii cubanezi au fost difuzate de televiziunea de stat din cauza faptului că țara nu are acces universal la internet.Autoritățile cubaneze au afirmat că școlile vor fi redeschise treptat în luna octombrie după ce toți copiii vor fi vaccinați.Vaccinarea copiilor în vârstă de 12 ani și mai mari a început încă de vinerea trecută, după finalizarea studiilor clinice pe minori ale vaccinurilor anti-Covid dezvoltate la Havana.Cuba se confruntă cu un nou val al pandemiei după ce a reușit să aducă sub control numărul de infecții anul trecut. Autoritățile au raportat aproape 690.000 de infecții cu coronavirusul de la izbucnirea pandemiei, aproape o treime din acestea fiind înregistrate luna trecută.Autoritățile cubaneze au raportat și 5.700 de decese cauzate de COVID-19, 2.400 din acestea având loc luna trecută.Criza face ca crăpăturile din sistemul de sănătate cubanez adesea lăudat să crească. Rezervele de oxigen și echipamente medicale sunt pe sfârșite iar crematoriile nu mai fac față numărului de morți, relatează The New York Times Angajații sanitari au criticat guvernul din cauza modului în care acesta a gestionat pandemia, afirmând că au fost nevoiți să își cumpere echipamente de protecție pe cont propriu, scrie CNN Autoritățile de la Havana pun situația pe seama embargoului american care le împiedică să cumpere provizii medicale din Statele Unite.Alte țări au anunțat la rândul lor că intenționează să vaccineze copii atât de mici însă deocamdată niciuna nu a pus în practică aceste planuri.În luna iunie China a aprobat administrarea vaccinului Sinovac la copiii ce au împlinit 3 ani iar Emiratele Arabe Unite a anunțat că va oferi Sinopharm, celălalt vaccin chinezesc, copiilor cu vârsta între 3 și 17 ani, potrivit Reuters Luni, Chile a aprobat vaccinul Sinovac pentru a fi administrat copiilor ce au împlinit 6 ani. Această țară a aprobat și administrarea vaccinului anti-Covid dezvoltat de Pfizer pentru copiii de peste 12 ani în luna mai.