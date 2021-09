Vaccinurile anti-covid produc niveluri diferite de anticorpi. Contează asta și care este rolul memoriei imunitare?

Memorie a sistemului imunitar

„Diferențe subtile”

Majoritatea noilor infecții sunt în rândul persoanelor nevaccinate

Însă în timp au început să fie observate diferențe subtile între vaccinul anti-Covid dezvoltat de Pfizer/BioNTech și cel al Moderna în rândul unor grupuri de pacienți.Un studiu restrâns realizat în Statele Unite a descoperit că numărul anticorpilor generat de vaccinul Pfizer scade în timp în cazul vârstnicilor.O altă cercetare mai amplă din Belgia arată că vaccinul anti-Covid al Moderna ar putea genera mai mulți anticorpi decât cel al Pfizer.Însă deocamdată nu este clar ce înseamnă toate aceste lucruri în lumea reală.Cu miliarde de doze ale unor vaccinuri anti-Covid administrate în întreaga lume, cercetătorii încearcă să înțeleagă nuanțele subtile legate de durata protecției oferite de acestea și cum aceasta diferă de la o persoană la alta.Obținerea unui răspuns la aceste întrebări va reprezenta un pas crucial pentru a stabili ce persoane vor avea nevoie de o a treia doză, mai ales în cazul persoanelor în vârstă sau imunocompromise.Varianta Delta mai infecțioasă a coronavirusului, a cărei răspândire a coincis cu o ușoară scădere a eficacității vaccinurilor, a ridicat mizele și a determinat mai multe guverne din întreaga lume să anunțe că vor începe administrarea „suprarapelului”.O bună parte a discuțiilor privind necesitatea acestuia se învârt în jurul nivelului de anticorpi care joacă un rol important în lupta sistemului imunitar cu coronavirusul.O teorie despre vaccinul anti-Covid al Moderna afirmă că acesta creează mai mulți anticorpi deoarece folosește un dozaj mai mare și că este administrat la un interval mai mare cu o săptămână decât cel al Pfizer.Însă anticorpii sunt doar o componentă a imunității și nu este clar dacă este cea mai importantă, mai ales pe termen lung.„Cunoaștem nivelul de anticorpi necesar pentru a ne proteja de Covid? Răspunsul pe scurt este că nu știm asta”, a declarat vinerea trecută Paul Burton, director medical al Moderna.Însă datele dintr-un studiu realizat de companie privind eficacitatea vaccinului său anti-Covid arată că administrarea unei a treia doze la 6 luni după a doua crește numărul de anticorpi „cu mult în zona de confort”, înapoi la nivelurile văzute înainte de apariția variantelor.Celule T (FOTO: Flickr)Pe lângă anticorpi, vaccinurile anti-Covid declanșează de asemenea ceea ce în esență este o memorie pe termen lung a sistemului nostru imunitar. Acea memorie pare să crească și să devină mai bună în timp în ceea ce privește producerea de anticorpi împotriva variantelor.Această protecție mai de durată, care include celulele T și celule de memorie B, este mai greu de măsurat în laborator decât anticorpii. Însă se crede că ea joacă un rol important în prevenirea formelor grave ale COVID-10 și a spitalizării.Dificultatea măsurării acestei memorii imunitare este și unul din motivele pentru care majoritatea studiilor privind eficacitatea vaccinurilor s-au concentrat pe numărul de anticorpi, aceștia permițând identificarea unui patogen pentru a fi atacat de restul sistemului imunitar.Un alt studiu restrâns din SUA a examinat un grup de rezidenți și angajați ai unui cămin de bătrâni care s-au vaccinat cu cele două doze ale vaccinului Pfizer.Studiul a descoperit că nivelul de anticorpi a scăzut în timp pentru ambele categorii. Însă cei 120 de rezidenți ai căminului, a căror vârstă mediană a fost de 76 de ani, au avut la început un nivel mult mai scăzut al anticorpilor comparativ cu angajații mai tineri.După câteva luni „ei au ajuns într-o situație și mai dificilă”, afirmă David Canaday, un medic specializat în boli infecțioase și profesor la Case Western Reserve University din Cleveland. Canaday este autorul principal al studiului care a fost publicat la sfârșitul lunii august.La două săptămâni după inoculare, numărul anticorpilor scăzuse sub nivelul de detecție de 16% în rândul rezidenților azilului care nu au avut Covid înainte de a fi vaccinați. La 6 luni după vaccinare, 70% din rezidenți au avut niveluri extrem de scăzute de anticorpi.Spre comparație, doar o mică parte a îngrijitorilor cu vârsta de sub 64 de ani au prezentat niveluri scăzute ale anticorpilor la jumătate de an după vaccinare.„Cu siguranță protecția va scădea ceva dat fiind aceste niveluri de pierdere a anticorpilor”, afirmă Canaday.Însă este puțin probabil ca acest lucru să însemne că protecția va fi zero.Un al doilea studiu a comparat nivelurile de anticorpi a 167 de angajați sanitari ai clinicilor Universității Virginia care au fost imunizați cu vaccinuri anti-Covid ale Moderna și Pfizer.Niveluri de anticorpi după rapel era cu aproximativ 50% mai ridicat pentru cei imunizați cu vaccinul Moderna, potrivit cercetătorilor care au realizat studiul.Însă atunci când aceștia au analizat mai în profunzime datele, ei au descoperit că diferența este explicată în mare parte de un răspuns inferior la vaccinul Pfizer în rândul persoanelor cu vârsta de peste 50 ani, potrivit lui Jeffrey Wilson, un imunolog de la Universitatea Virginia și coautor al studiului.În cazul vaccinului Moderna, răspunsul imunitar nu a fost semnificativ de diferit între categoriile de vârstă în ceea ce privește anticorpii.„Există probabil diferențe subtile între vaccinul Pfizer și cel al Moderna”, afirmă Wilson, adăugând că „rămâne de văzut dacă acest lucru are un impact semnificativ din punct de vedere clinic în ceea ce privește protejarea împotriva virusului”.Studiul realizat de Universitatea Virginia confirmă în mare parte studiul realizat în Belgia pe 1.600 de angajați sanitari care a descoperit că persoanele imunizate cu vaccinul Moderna au avut, în medie, un număr dublu de anticorpi decât cele inoculate cu vaccinul Pfizer.Însă studiul belgian, publicat săptămâna trecută, a descoperit că vaccinul Moderna a produs niveluri mai ridicate ale anticorpilor pentru toate categoriile de vârstă.Niciunul dintre aceste studii nu a măsurat dacă mai puțini anticorpi înseamnă mai puțină protecție în timp.Însă datele care încep să apară după răspândirea variantei Delta arată tot mai mult deteriorarea nivelului de protecție oferit de vaccinări, ducând la infectarea cu coronavirusul după imunizarea anti-Covid.Dar protejarea împotriva formelor grave ale bolii și spitalizărilor - cel mai important beneficiu oferit de vaccinare - a rămas în general puternică.„Nu vedem spitale umplute de persoane nevaccinate”, afirmă Angela Rasmussen, un virusolog de la Saskatchewan din Canada. „Ceea ce vedem este că persoanele nevaccinate încă reprezintă majoritatea noilor cazuri”, spune aceasta.