Cum se vede valul 4 în spitalele COVID: Se internează familii întregi, de la bebeluși de o lună la părinți / În București reîncepe lupta pentru un loc la Terapie Intensivă

Ca în fiecare val al pandemiei, primele spitale care se umplu cu pacienți COVID sunt cele monospecialitate - de boli infecțioase și pneumologie - desemnate încă de la începutul pandemiei să fie primele care preiau pacienți COVID.

În București, cele 3 mari spitale COVID - Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș și Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta - se umplu tot mai multe paturi cu pacienți infectați.



Ceea ce este îngrijorător, dacă în secțiile COVID încă sunt paturi libere, în schimb Terapiile Intensive ale celor 3 spitale COVID-19 din București s-au umplut în ultimele zile.

Din acest moment, medicii din aceste spitale solicită sprijinul Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI), care caută locuri ATI pentru pacienții COVID pregătite deja și în alte spitale. Practic, atunci când spitalele desemnate COVID-19 nu mai au paturi ATI libere, se solicită transferul într-un alt spital unde au fost aprobate și pregătite paturi ATI pentru pacienți COVID-19.

"A reînceput lupta pentru găsirea unor locuri disponibile în București, pentru că Terapia noastră este plină în permanență și cred că aproape zilnic este necesar să cerem sprijinul CNCCI-ului pentru a transfera câte un pacient care are nevoie de un loc la ATI, într-un alt spital", declară pentru HotNews.ro medicul Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș.

Și la Institutul Matei Balș, Terapia Intensivă este aproape plină, iar la Institutul Marius Nasta, fiecare pat de Terapie Intensivă care se eliberează este reocupat imediat.

Majoritatea pacienților internați în acest moment, în special cu forme severe, sunt nevaccinați.

În plus, dacă tinerii și copiii au fost mai puțin afectați de primele tulpini ale coronavirusului, acum, în valul 4, regăsim în spitale familii întregi internate, de la bebeluși de o lună până la adolescenți de 16-17 ani, împreună cu părinții lor.

Medicii se tem de ce este mai rău în valul 4 și spun că, deși repetă de un an și jumătate ce măsuri de protecție ar trebui respectate, acestea sunt ignorate în multe cazuri, iar un număr mare de români nu poate fi convins să se vaccineze: "Vorbim singuri, ca televizorul."







Spitalele, din nou neîncăpătoare

Care este acum situația la Spitalul Victor Babeș? "Noi am alocat încă o secție din spital pacienților COVID, în condițiile în care, de o lună și jumătate - două luni, spitalul era împărțit în jumătate COVID, jumătate non-COVID - restul de boli infecțioase. Acum suntem nevoiți, ușor-ușor, să creștem numărul de paturi alocate pacienților COVID, datorită creșterii numărului de pacienți infectați. Sunt din ce în ce mai mulți pacienți COVID în fiecare zi", spune medicul Simin Aysel Florescu.





Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș



"Pentru că numărul de cazuri crește și, proporțional, crește și numărul de cazuri grave, critice", subliniază medicul Simin Aysel Florescu.





Institutul Matei Balș, ocupat în proporție de 80%. Terapia Intensivă este aproape plină

"Avem pacienți de toate vârstele, cu toate formele de boală", spune Cătălin Apostolescu, care subliniază că "marea majoritate sunt pacienți nevaccinați. Avem și câțiva pacienți vaccinați, dar aceștia nu sunt cu forme grave".





Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș



Dacă în spitalele de boli infecțioase au ajuns mai mulți pacienți copii și tineri, la Marius Nasta "avem pacienți maturi, nu tineri - cel mai tânăr pacient pe care îl avem acum are 52 de ani, iar cel mai în vârstă are 90 de ani. Cei mai mulți pacienți sunt nevaccinați. Am avut un pacient vaccinat care a ajuns în terapie intensivă, dar are evoluție bună. A și plecat din terapie intensivă, iar în acest moment este în secție. Am mai avut un pacient care a făcut boala iarna trecută, nu s-a vaccinat, iar acum a făcut boala pentru a doua oară și de această dată a făcut o formă critică. În acest moment a depășit momentul critic și este în secție."





Familii întregi internate, inclusiv bebeluși de o lună

Simin Aysel Florescu se bucură că, totuși, spitalul pe care îl conduce a avut în ultimele luni pacienți copii doar cu forme medii de COVID, nu și cazuri grave. "Problema neplăcută", spune medicul Simin Aysel Florescu, în situația în care am avea multe cazuri grave, ar fi Terapia Intensivă pentru copii: "Noi nu avem Terapie Intensivă pentru copii, de obicei transferăm la Spitalul Gomoiu copiii în stare gravă, dar au fost foarte puțini în valul anterior. Deocamdată, în acest val nu am avut. La Spitalul Gomoiu au câteva paturi de Terapie Intensivă pentru copii."









"În marea majoritate, părinții acestor copii sunt și ei infectați și sunt nevaccinați. Pentru că la fiecare pacient se face ancheta epidemiologică și se află statutul vaccinal. Părinții sunt și ei internați", spune medicul Cătălin Apostolescu.





Medicii se tem de ce este mai rău în valul 4: Vorbim singuri, ca televizorul

Medicii aflați de un an și jumătate în linia întâi se tem de ce este mai rău în valul 4 al pandemiei, aflat abia la început: "O luăm de la capăt, se pare. Iar asta se întâmplă într-o perioadă în care nu exista vaccin, era de înțeles. Însă din decembrie încoace sau din ianuarie, de când a început vaccinarea pe etape, există acest vaccin care este foarte eficient, foarte sigur și care nu a creat probleme la cele câteva sute de milioane de oameni vaccinați până acum, în întreaga lume. Cu toate că acest vaccin este disponibil peste tot în România, gratuit, lumea nu vrea să se vaccineze, pe noi asta ne îngrijorează cel mai tare. Pentru că în acest fel vom avea din nou ocazia nefericită de a fi copleșiți numeric de către pacienții cu forme grave, care nu s-au vaccinat. Este un lucru atât de simplu: vaccinul este disponibil peste tot, ar trebui să meargă lumea să se vaccineze. Cred că statul a făcut tot ce se putea în această direcție", declară Simin Aysel Florescu.





Dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș



La rândul său, managerul Institutului Matei Balș amintește că "sfaturile sunt aceleași pe care le dăm de un an și jumătate și nu ne aude nimeni, vorbim singuri, ca televizorul: unu, să ne vaccinăm, doi, să purtăm mască, trei, să evităm aglomerațiile, patru, să ne prezentăm la doctor în momentul în care avem primele simptome."





Dr. Cătălin Apostolescu, managerul Institutului Matei Balș / Foto: Știința 360 - Facebook



În afara faptului că mulți oameni nu pot fi convinși să se vaccineze, nici măsurile de protecție nu mai sunt respectate, subliniază Beatrice Mahler: "Din păcate, lumea nu mai poartă mască, distanța nu este respectată, relaxarea este completă și acest lucru va duce la o creștere a numărului de cazuri într-un mod galopant."





Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta



Beatrice Mahler spune că nu știe care este "mecanismul prin care am putea să ajungem în mintea și în sufletul oamenilor care consideră că această infecție nu trebuie tratată la modul serios. De foarte multe ori, ei nu mai vor să ne asculte, cu toate că noi nu transmitem altceva decât o informare asupra unei realități cu care ne confruntăm".







"Nu știu ce s-ar putea face pentru ca oamenii să înțeleagă că este nevoie ca ei să fie cei care să vină spre noi. De un an și jumătate spunem aceleași lucruri", încheie managerul Institutului Marius Nasta.









