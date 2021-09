Vaccinul anti-covid al Moderna produce un număr dublu de anticorpi comparativ cu cel al Pfizer - studiu

Concluzii premature

Studiul este primul care a comparat nivelurile de anticorpi produși de către organism în urma imunizării cu cele două vaccinuri, anticorpii având unul dintre cele mai importante roluri în răspunsul sistemului imunitar față de virus.Cercetarea nu a analizat însă dacă nivelurile diferite de anticorpi au dus la eficacități diferite în timp ale celor două vaccinuri.Cercetătorii au examinat nivelurile de anticorpi ale aproximativ 1.600 de angajați sanitari din Belgia, acestora fiindu-le prelevate mostre de sânge la 6-10 săptămâni după vaccinare. Participanții la studiu nu au avut COVID-19 înainte de a se vaccina.Nivelul de anticorpi în rândul celor imunizați cu schema completă a vaccinului Moderna a fost în medie de 2.881 de unități per mililitru, comparativ cu 1.108 unități per mililitru în cazul celor inoculați cu cele două doze ale vaccinului Pfizer/BioNTech.Concluziile studiului publicat luni în Journal of the American Medical Association sugerează că diferențele între cele două vaccinuri ar putea fi explicate de cantitatea mai ridicată a ingredientului activ din vaccinul Moderna - 100 de micrograme, comparativ cu 30 de micrograme în cel al Pfizer/BioNTech - sau de intervalul puțin mai lung între administrarea celor două doze în cazul vaccinului Moderna - 4 săptămâni, comparativ cu 3 săptămâni pentru vaccinul Pfizer/BioNTech.Specialiștii afirmă însă că este prematur să se concluzioneze că o diferență în nivelurile de anticorpi este importantă din punct de vedere medical.„Aș îndemna la precauție în ceea ce privește tragerea unei concluzii conform căreia eficacitatea vaccinului Moderna nu va scădea în timp deoarece a demonstrat o medie ușor mai ridicată [a nivelului de anticorpi]”, afirmă David Benkeser, un biostatistician de la Universitatea Emory din Statele Unite.„O asemenea concluzie necesită mai multe supoziții care nu au fost evaluate încă”, mai spune acesta, explicând că noul studiu a arătat că ambele vaccinuri produc un nivel ridicat de anticorpi și că alte cercetări au arătat că imunitatea împotriva coronavirusului este atinsă și cu un număr relativ scăzut al acestora.Însă este posibil ca un nivel inițial mai ridicat de anticorpi să fie legat de o protecție mai durabilă față de infectarea cu COVID-19, afirmă Deborah Steensels, microbiolog la spitalul Ziekenhuis Oost-Limburg din Belgia și autoare principală a studiului.Steensels mai spune că dacă acest lucru va fi demonstrat, atunci vaccinul Moderna ar putea fi mai indicat pentru persoanele imunocompromise care nu sunt atât de protejate de vaccinare. Două studii realizate în SUA și Canada și publicate în luna august au arătat de asemenea că vaccinul Moderna ar putea oferi o protecție mai bună împotriva variantei Delta a coronavirusului, comparativ cu cel al Pfizer/BioNTech.