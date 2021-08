Un magazin din SUA mai vinde ivermectină doar clienților ce prezintă o poză cu ei și calul lor

Avertisment al FDA

Reprezentanții magazinului „ATV&V Tack and Feed” au relatat că au înregistrat o creștere a cererii pentru ivermectină în ultimele luni, născând suspiciuni că unii oameni îl cumpără pentru a se trata împotriva coronavirusului cu medicamentul.Un client i-a confirmat acest lucru managerului magazinului, relatând degajat că ia medicamentul în pofida efectelor secundare alarmante.„Un domn a intrat în magazin, era un domn mai în vârstă, mi-a spus că soția sa vrea ca el să fie pe tratamentul cu ivermectină. L-am adus imediat aici deoarece la momentul respectiv aveam deja acest avertisment agățat și i-am spus că medicamentul nu este sigur pentru consumul uman”, a relatat managerul Shelly Smith pentru Local 12 „Iar el îmi spune 'păi noi îl luăm de ceva timp și singurul efect secundar pe care îl am este că nu pot vedea dimineața'. Este un efect secundar destul de grav”, a mai relatat Smith.Acesta a agățat un nou avertisment care notează că „Ivermectina va fi vândută doar proprietarilor de cai. *TREBUIE SĂ ARĂȚI O POZĂ CU TINE ȘI CALUL TĂU” alături de cel care avertizează că medicamentul poate cauza efecte secundare grave sau chiar decesul în cazul oamenilor.În pofida înțelepciunii populare care ar zice să nu îți cumperi medicamente pentru oameni de la un magazin cu produse pentru animale, „ATV&V Tack and Feed” nu este singurul astfel de magazin care a observat o creștere a cererii pentru ivermectină.Reprezentanții Modern Pet Foods, un magazin din Texas, au relatat pentru ABC 13 că dacă înainte vindeau în jur de 10 pachete de ivermectină lunar, numărul a crescut la „50-100”.Ivermectina a fost lăudată de antivacciniști și adepții teoriilor conspirației privind pandemia drept un tratament minune pentru COVID-10 deși nu există date științifice care să susțină aceste afirmații.O meta-analiză care a indicat anumite rezultate pozitive ale medicamentului a fost modificată la cererea autorilor după descoperirea folosirii unor date frauduloase într-unul dintre studiile ce au fost incluse în analiză.Situația privind consumul de ivermectină de către oameni a provocat suficiente îngrijorări în Statele Unite încât Administrația pentru Medicamente și Alimente (FDA) să emită un avertisment privind medicamentul.„În primul rând medicamentele pentru animale sunt adesea foarte concentrate fiindcă ele sunt folosite pentru animale mari ca vacile și caii, care pot cântări cu mult mai mult decât noi - cu o tonă sau mai mult. Asemenea doze ridicate pot fi extrem de toxice pentru oameni”, notează avertismentul de pe site-ul FDA.