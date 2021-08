Cuba a autorizat alte două vaccinuri proprii împotriva COVID-19

Combinaţia a două doze de vaccin Soberana 02 şi a unei doze din Soberana Plus a prevenit cazurile simptomatice de COVID-19 cu o eficacitate de 91,2% în studiile de fază 3, a anunţat guvernul cubanez.Centrul pentru Controlul Medicamentelor şi al Dispozitivelor Medicale (Cecmed) a anunţat vineri că a acordat aprobarea de urgenţă pentru ambele vaccinuri. Soberana 02 a fost dezvoltat în comun de instituţiile din Cuba şi Iran. Teheranul a autorizat utilizarea de urgenţă a acestui vaccin, cunoscut în ţară sub numele de Pasteurcovac.În iulie, Cuba a autorizat pentru utilizare de urgenţă primul său vaccin anti-COVID-19, Abdala, primul vaccin împotriva coronavirusului dezvoltat şi aprobat în America Latină.Atât Abdala cât şi Soberana 02 sunt aşa-numite vaccinuri subunitare care conţin proteine ale patogenului ţintă. El se administrează în trei doze pentru protecţie completă. Deşi Cuba are multă experienţă în dezvoltarea vaccinurilor, rezultatele studiilor în cazul serurilor Abdala şi Soberana 02 nu au fost verificate în mod independent.Ţara se confruntă în prezent cu o creştere severă a cazurilor de coronavirus, cu un număr record de infecţii şi decese înregistrate zilnic. În plus, sectorul sanitar este afectat de o penurie de echipamente şi medicamente din cauza unei crize economice.