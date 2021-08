Un număr record de copii sunt spitalizați cu COVID-19 în Statele Unite

„Profund îngrijorător”

Numărul de copii internați în spital din cauza coronavirusului a depășit în mod oficial recordul stabilit în timpul valului care a afectat Statele Unite în timpul iernii, potrivit datelor Centrului pentru Prevenirea și Combaterea Bolilor.Între 3 și 9 august în SUA au fost internați 239 de copii zilnic cu COID-19, conform celor mai recente date publicate de CDC.În perioada de vârf a pandemiei în SUA, înregistrată în luna ianuarie a acestui an, numărul mediu de internări pediatrice ajunsese la 217, potrivit The New York Times Numărul de internări este mai mare și în cazul adulților, mai ales în sud-estul Statelor Unite unde rata vaccinării anti-Covid este scăzută, acesta începând să crească de la începutul lunii iulie după o perioadă de stagnare la începutul verii.Definirea cazurilor „pediatrice” diferă între statele americane însă ele se referă în mare la minorii cu vârsta de 17 ani sau mai tineri.În perioada 30 iulie - 5 august procentul săptămânal de copii internați cu COVID-19 în Statele Unite a ajuns la 15% din totalul spitalizărilor, potrivit unui raport al Academiei Americane de Pediatrie.Experții afirmă că încă nu este clar dacă varianta Delta cauzează o formă mai gravă a bolii în rândul copiilor însă un lucru este cert: faptul că această tulpină este mai infecțioasă a dus la creșterea cazurilor pediatrice și a spitalizărilor.La nivel global copiii reprezintă între 1,5 și 3,5% din numărul persoanelor internate cu COVID-19 în Statele Unite, potrivit raportului AAP.„Deși formele severe ale infecțiilor cu COVID-19 în rândul populațiilor pediatrice continuă să rămână relativ scăzute comparativ cu adulții, trendul actual de creștere exponențială a spitalizărilor este îngrijorător”, a declarat pentru ABC News John Brownstein, un epidemiolog de la Spitalul de Pediatrie din Boston.„Întrucât nu sunt eligibili pentru vaccinare (anti-Covid) copii vor fi, din păcate, principalul vector al răspândirii virusului, creând riscuri atât pentru ei cât și restul populației”, a adăugat acesta.Creșterea numărului de cazuri pediatrice este cu atât mai îngrijorătoare încât are loc chiar înainte de începerea anului școlar în SUA.CDC și AAP au îndemnat ca toate persoanele din școli să poarte măști de protecție în spațiile interioare, indiferent dacă au fost vaccinate sau nu împotriva coronavirusului.Însă unele state au început deja să interzică obligativitatea purtării măștii, printre acestea numărându-se Florida și Texas, două state care înregistrează rate ridicate ale spitalizării cu COVID-19 în rândul populației generale și au cel mai mare număr de copii internați cu coronavirusul.În Florida media zilnică a copiilor internați cu COVID-19 a fost de 54 de cazuri între 1 și 9 august în timp ce în Texas media a ajuns la 40 de internări în aceeași perioadă. În ambele state cifra este cu mult mai mare decât media națională de 5 internări pediatrice.„Ca medic consider că este profund îngrijorător că lăsăm politica să stea în calea protejării tinerilor noștri”, a afirmat fostul chirurg general al SUA Jerome Adams într-un interviu acordat marți CBS