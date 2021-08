Un nou studiu pentru testarea a trei medicamente antiinflamatoare pentru pacienţii cu COVID-19, anunță OMS

Un studiu clinic desfăşurat în 52 de ţări va testa trei medicamente antiinflamatoare drept potenţiale tratamente pentru pacienţii cu COVID-19, a anunțat miercuri Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), conform Reuters.





"Aceste medicamente - Artesunat, Imatinib şi Infliximab - au fost selectate de un grup de experţi independenţi pentru potenţialul lor de reducere a riscului de deces la pacienţii spitalizaţi cu COVID-19", a anunţat OMS într-un comunicat în legătură cu studiul Solidarity PLUS.





Artesunat este deja utilizat în cazul malariei severe, imatinib pentru anumite tipuri de cancer şi infliximab pentru boli ale sistemului imunitar, precum boala Crohn şi artrita reumatoidă.





Studiul iniţial Solidarity de anul trecut a constatat că toate cele patru tratamente evaluate - remdesivir, hidroxiclorochină, lopinavir/ritonavir şi interferon - au avut un efect redus sau chiar deloc în cazul pacienţilor cu COVID.





Până în prezent, doar corticosteroizii s-au dovedit eficienţi împotriva formelor severe şi critice de COVID-19.





OMS a declarat că artesunat, produs de Ipca, este folosit pentru tratarea malariei. În cadrul studiului, acesta va fi administrat intravenos timp de şapte zile, utilizându-se doza standard recomandată pentru tratamentul malariei severe.





Imatinib, produs de Novartis, este utilizat pentru a trata anumite tipuri de cancere. În studiu, acesta va fi administrat oral, o dată pe zi, timp de 14 zile.





Infliximab, produs de Johnson and Johnson, este utilizat pentru tratarea bolilor sistemului imunitar. El va fi administrat intravenos sub formă de doză unică în cadrul studiului Solidarity PLUS. (Sursa: Agerpres)