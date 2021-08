În urmă cu exact un an Rusia anunța „primul” vaccin anti-Covid din lume, Sputnik V / Astăzi înregistrează numere record de decese cauzate de coronavirus. Ce n-a mers?

„Reputație oribilă”



„V” de la „Victorie”

Negaționism și scepticism

Diversificarea vaccinurilor?

Uliana era pe scaunul coafezei când s-a întâmplat. Alte câteva cliente ale unui salon de înfrumusețare din St. Petersburg povesteau când, după ce subiectul vaccinurilor anti-Covid a fost adus în discuție, una dintre ele a afirmat că nu va fi șoarecele de laborator al guvernului.În timp ce celelalte femei dădeau din cap că sunt de acord, Uliana i-a spus coafezei sale, Katya, că s-a imunizat cu vaccinul Sputnik V și se simte bine. Kaya a fost șocată. Coafeza s-a îndreptat încet cu foarfeca înspre umerii Ulianei, crezând că are un microcip implantat în aceștia.„Am rămas fără cuvinte”, afirmă Uliana, o consultantă în vârstă de 31 de ani. „Mi-a explicat că în videoclipurile pe care le-a văzut pe internet persoanele vaccinate își puteau lipi lucruri ca monede pe corpurile lor în locul injecției deoarece 'cipul de vaccinare' le atrage”, relatează acesta.Coafeza i-a arătat Ulianei înregistrările video pe care le-a văzut pe Instagram și pe un canal de Telegram la care era abonată.Membrii grupului, mii de persoane, vorbeau despre cum guvernul va putea să folosească microcipul implantat odată cu vaccinul pentru a putea controla pe cineva „ca pe un personaj din jocurile video”.„O știam pe Katya de ceva timp, era o fată simpatică”, spune Uliana. „Mi-am imaginat mereu că oamenii care ar putea crede toate acele teorii ale conspirației sunt ciudați cu pălării de staniol. Ea e o persoană normală, o mamă muncitoare cu un copil”, continuă aceasta.Rusia are o problemă gravă cu ezitarea față de vaccinare. Vaccinul său Sputnik V a fost autorizat în urmă cu exact un an, pe 11 august 2020 , și a început să fie administrat în luna decembrie.Însă 9 luni mai târziu se estimează că doar 19,2% din populația țării a fost vaccinată în regim complet împotriva coronavirusului.Varianta mai infecțioasă Delta a coronavirusului face ravagii în fața unei imunități atât de scăzute. Numărul de noi contagieri urcă iar vertiginos și, spre deosebire de Statele Unite, Marea Britanie, Israel și alte țări cu o rată ridicată a imunizării anti-Covid, numărul deceselor crește la rândul său exploziv.Numărul de decese cauzate de COVID-19 a înregistrat noi recorduri de la jumătatea lunii iulie. Statisticile oficiale afirmă că peste 166.000 de ruși au murit din cauza coronavirusului însă, având o mortalitate în exces de peste 531.000 de decese de la izbucnirea pandemiei, experții estimează că bilanțul real ar putea fi triplu decât numărătoarea autorităților.Faptul că în administrația lui Vladimir Putin nu se poate avea încredere să furnizeze numărul real al deceselor cauzate de COVID-19 face parte din problemă: după ani de zile de dezinformare din partea guvernului, numeroși ruși nu au încredere în Kremlin când le spune să se vaccineze.Cu un asemenea nivel ridicat al neîncrederii față de autorități, teoriile conspiraționiste au înflorit.Când coafeza Ulianei i-a spus că are un microcip în umeri, aceasta a râs inițial. A încercat să îi explice acesteia că înregistrările video erau false. Katya a respins argumentul, afirmând în schimb că „ei” au oprit cipul după ce i-a arătat Ulianei imaginile.FOTO: Sputnik / Profimedia ImagesÎn luna decembrie a anului trecut, când autoritățile ruse au început administrarea vaccinului Sputnik V publicului larg, acestea sperau că 60% din adulții țării vor fi imunizați anti-Covid până în iunie. Eșecul de a atinge acest obiectiv nu reflectă însă vreo letargie din partea rușilor.De fapt, numeroși ruși s-au dovedit remarcabil de energetici - în eforturile lor de a evita imunizarea. Rusia are o piață neagră înfloritoare a certificatelor false de imunizare care le sunt cerute angajaților din multe domenii de activitate.Televiziunea de stat a avertizat luna trecută cu privire la un trend în creștere, difuzând imagini cu videoclipuri care s-au viralizat pe TikTok în care persoanele ce apar în imagini se vaccinează în brațe false.Negaționismul privind coronavirusul și scepticismul față de vaccinuri există peste tot însă Rusia are o problemă unică.Majoritatea populației are o neîncredere profundă față de vaccinul Sputnik V produs local.„Sputnik V are o reputație oribilă în țară”, afirmă Andrei Soldatov, un autor și cercetător la ONG-ul Center for European Policy Analysis (CEPA). „Toată lumea îl urăște”, adaugă acesta.Sputnik V a fost dezvoltat cu o viteză record de către Institutul de cercetare în epidemiologie și microbiologie „N. F. Gamaleia” din Moscova.Cercetătorii ruși au avut un prototip al vaccinului încă din martie 2020, înainte ca Moscova să intre în lockdown și cu aproximativ o lună înainte ca administrația Trump să accelereze dezvoltarea de vaccinuri anti-Covid prin Operațiunea Warp Speed.FOTO: Sergey Guneev / Sputnik / ProfimediaAutoritățile ruse au aprobat Sputnik V în luna august, președintele Vladimir Putin asigurând publicul că acesta „a trecut prin toate verificările necesare”. Însă numeroși ruși au fost convinși că vaccinul a fost aprobat atât de rapid pentru ca Rusia să ia fața Statelor Unite.Acest lucru ține și de numele ales de Kremlin: Sputnik face referire la satelitul lansat de sovietici în spațiu, motiv de mândrie națională în URSS, în timp ce „V”-ul vine de la „Victorie”.Această percepție a fost întărită după ce oamenii și-au dat seama că Vladimir Putin nu fusese onest: în momentul în care acesta a anunțat autorizarea vaccinului încă nici nu începuseră studiile din faza III în care este analizată eficacitatea și siguranța sa.La un an după autorizarea sa oficială, reputația Sputnik V a rămas aceeași, potrivit Ekaterinei Borozdina, profesor asociat de sociologie la Universitatea Europeană din St. Petersburg.Borozdina, care a efectuat sondaje în rândul persoanelor cu studii despre ezitarea față de imunizare, afirmă că:„Respondenții sunt îngrijorați că campaniile de vaccinare sunt proiectate pentru a atinge niște obiective statale, inclusiv obiective pur politice legate de un anumit tip de concurență cu alte țări”.Persoanele intervievate de aceasta afirmă de asemenea că simt că riscurile de sănătate asociate vaccinului nu sunt la fel de importante pentru birocrații care vor doar să își îmbunătățească statisticile privind imunizarea anti-Covid.Aparenta obsesie a Kremlinului vizavi de „supremația vaccinurilor” pare să fi subminat încrederea în Sputnik V și celelalte vaccinuri dezvoltate ulterior de cercetătorii ruși Iar Vladimir Putin nu a ajutat cauza Sputnik V, amânând vaccinarea anti-Covid până în luna martie a acestui an . În plus, în mod cu totul bizar pentru un președinte obișnuit cu punerea în scenă a unor ședințe foto ostentative, Kremlinul nu a făcut publică nicio fotografie sau vreo înregistrare video cu momentul în care acesta a fost vaccinat.Acesta nu a precizat nici măcar cu care vaccin rusesc a fost imunizat decât două luni mai târziu când a dezvăluit, după numeroase întrebări, că s-a vaccinat cu Sputnik V.FOTO: Profimedia Images / Sergei Savostyanov / TASSCând s-a descoperit că Rusia și-a dopat în mod sistematic sportivii înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sochi (2014), ministrul sportului de la Moscova a oferit scuze publice. Mai târziu în cursul acelui an acesta a fost promovat în funcția de vicepremier.Uliana crede că acțiuni de acest gen dăunează credibilitatea guvernului rus, lucru care contează când același guvern le cere cetățenilor săi să își ridice mâneca pentru a fi vaccinați.„Creează multă neîncredere în societate când oamenii văd că oficialii noștri nu sunt trași în mod real la răspundere după ce acțiunile lor sunt dezvăluite de comunitatea internațională”, afirmă aceasta.Deși aprovizionarea cu Sputnik V pare să fie deficitară în anumite părți ale Rusiei, încrederea pare să fie principala resursă de care guvernul are nevoie în lupta sa împotriva COVID-19.Populația Rusiei are mai puțină încredere în afacerile, presa și instituțiile țării decât orice alt stat sondat de firma internațională de consultanță pentru Barometrul Încrederii pe care îl publică anual.În mod edificator, doar 15% din rușii intervievați în lunile octombrie și noiembrie ale anului trecut pentru realizarea barometrului pe 2021 au spus că se vor imuniza anti-Covid de îndată ce un vaccin este disponibil, comparativ cu 33% din americani, 48% din brazilieni și 51% din indieni.Nu este surprinzător că teoriile conspiraționiste au înflorit într-un asemenea mediu generalizat de neîncredere față de autorități.Una din aceste teorii, în care cred 66% din ruși, este că SARS-CoV-2 a fost creat ca o armă biologică într-un laborator. De asemenea populară este teoria potrivit căreia miliardarul american Bill Gates folosește vaccinurile pentru a reduce populația globală la un miliard de persoane.O alta afirmă că măștile de protecție conțin „nanoviermi”.În plus, Kremlinul pare să fi alimentat neintenționat teorii ale conspirației despre Sputnik V după ce a dus o campanie de propagandă neîncetată împotriva vaccinurilor anti-Covid dezvoltate de alte țări și interzise în Rusia.Televiziunea de stat amplifică în mod regulat relatările din străinătate cu privire la numărul foarte mic de persoane care au dezvoltat efecte secundare grave după imunizarea cu vaccinurile ARNm dezvoltate de Pfizer/BioNTech și Moderna.Anul trecut, unul dintre cei mai populari prezentatori TV din Rusia a denunțat vaccinul AstraZeneca ca fiind „un vaccin pentru maimuțe” fiindcă Universitatea Oxford l-a dezvoltat pe baza unei variante a Covid care infectează cimpanzeii.Rezultatul pare să fie un scepticism mai ridicat față de vaccinuri în general, nu doar vizavi de cele occidentale.FOTO: Profimedia ImagesConfruntat cu asemenea suspiciuni puternice, Kremlinul a încercat la început să îi convingă pe ruși cu binișorul. Guvernul a creat centre mobile de vaccinare, le-a oferit înghețată gratuită sau chiar bani pentru a se vaccina.Însă după ce varianta Delta a început să se răspândească necontrolat Kremlinul a făcut vaccinarea anti-Covid obligatorie pentru angajații care au contact cu publicul, precum cei din domeniul HoReCa sau din vânzările cu amănuntul.Strategia a întors cu fundul în sus politica din Rusia, criticii obișnuiți ai lui Putin, așa puțini cât au rămas, susținând campania de vaccinare a Kremlinului.„Cea mai liberală parte a societății, care de obicei este mai critică față de guvern, este cea care cere mai mult control al guvernului în ceea ce privește restricțiile”, afirmă Soldatov de la CEPA.„Restul populației, care de regulă este în favoarea unui control mai mare al statului, devine tot mai suspicioasă față de vaccin”, precizează acesta.Pentru a încerca să găsească soluții, administrația lui Putin ar putea introduce mai multe vaccinuri în țară. Acesta a aprobat recent testări clinice pentru a vedea cum funcționează vaccinul AstraZeneca în tandem cu Sputnik V, sugerând că ar putea elimina moratoriul privind vaccinurile străine.Pentru Uliana însă soluția nu este diversificarea vaccinurilor ci mai multă onestitate.„Mi-aș dori ca autoritățile să recunoască măcar unele din greșelile lor din trecut și să înceapă un dialog despre subiect”, spune Uliana.În plus, aceasta a obosit să se certe cu antivacciniștii, „mai ales când vrei doar să te tunzi”.