Israelul ar putea reintra în carantină în septembrie, din cauza creşterii cazurilor de Covid-19

Israelul a ridicat in iunie obligativitatea purtarii mastilor in spatiile publice

Bilanţul mediu al cazurilor de Covid a crescut, în mod foarte îngrijorător, la peste 3.500 în ultima săptămână, din cauza răspândirii variantei Delta a SARS-CoV-2.Această situaţie instabilă ar putea determina autorităţile să impună o nouă carantină - a patra de la începutul epidemiei de Covid-19, scrie News.ro.Potrivit The Times of Israel, premierul israelian Naftali Bennett le-a spus mai multor colaboratori că este posibilă o carantină în timpul următoarelor sărbători evreieşti - Rosh Hashanah, Yom Kippur şi Sukkot, în septembrie.„Încercăm să facem totul să nu ajungem acolo, dar dacă ajungem într-o situaţie în care sistemul este tensionat încât să ne temem de prăbuşirea acestuia, nu vom avea de ales”, a avertizat la rândul său directorul general de la Ministerul Sănătăţii, Nachman Ash.Mai multe măsuri au fost deja impuse în vederea unei opriri a răspândirii virusului, care ar putea întârzia deschiderea noului an şcolar, în septembrie.Autorităţile le-au cerut israelienilor, în ultimele săptămâni, să nu călătorească în străinătate, iar începând de la 16 august călători din ţări aflate pe o listă lărgită este necesar să se izolee înainte de sosirea în Israel, potrivit i24news.Un „paşaport verde” local este necesar, de asemenea, în vederea accesului în mai multe locuri.