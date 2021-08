Coronavirusul se răspândește în țări lăudate pentru oprirea pandemiei: „Cine crede că s-a terminat se înșeală”

Strategia zero Covid

Rată lentă a vaccinării



„Cine crede că pandemia s-a terminat se înșeală”

În timp ce britanicii au putut să iasă în puburi și cluburi de noapte după o iarnă lungă de restricții, milioane de persoane din Australia și China sunt din nou în carantină.Sistemele sanitare din Malaysia, Thailanda și Indonezia sunt copleșite. Iar țări insulare din Pacific ca Fiji, care anul trecut a raportat doar o mână de cazuri, se luptă acum cu focare majore.Pentru unii este greu de înțeles de ce zona Asia-Pacific este lovită atât de puternic de noul val al pandemiei. Numeroase țări din această zonă s-au transformat în „state-pustnic”, închizându-și granițele pentru aproape toți străinii, impunând măsuri de carantină stricte pentru călători și introducând programe agresive de testare și urmărire a contactelor pentru a depista orice cazuri care ar fi putut trece neraportate.Aceste țări au menținut restricțiile stricte pentru a duce numărul de noi cazuri la zero și să își țină populația în siguranță. Și a funcționat până când noua variantă Delta a început să se răspândească necontrolat.În New South Wales, statul australian în care se află orașul Sydney și care este noul epicentru al pandemiei din Australia, autorităție afirmă că atingerea unei rate de vaccinare de 50% ar putea fi suficientă pentru relaxarea măsurilor stricte de lockdown, o schimbare de paradigmă față de abordarea țării de a încerca să reducă la zero numărul de cazuri.În China, unde depistarea doar câtorva cazuri poate duce la testarea în masă a populației, un număr tot mai mare de experți în sănătate publică se pronunță acum în favoarea unor măsuri de reducere a numărului de cazuri și renunțarea la abordarea de toleranță zero, potrivit lui Huang Yanzhong, cercetător în sănătate globală la Consiliul pentru Relații Externe.Experții afirmă că și alte „teritorii-fortăreață” ca Noua Zeelandă și Hong Kong vor trebui în cele din urmă să își ajusteze abordarea fiindcă nu pot rămâne închise lumii pe termen nedefinitv.Hong Kong a raportat în jur de 12.000 de cazuri de la izbucnirea pandemiei în timp ce autoritățile din Noua Zeelandă au confirmat puțin peste 2.880 de infecții. Potrivit autorităților din aceste țări niciuna dintre ele nu are momentan vreun caz de transmitere locală.Testare pentru coronavirus în Wuhan (FOTO: STR / AFP / Profimedia Images)„Strategia zero Covid a avut în mod evident succes în unele părți ale lumii în ultimele 18 luni. Însă cred că nimeni nu își dorește ca ea să reprezinte viitorul”, afirmă Karen A. Grépin, profesoară asociată la Facultatea de Sănătate Publică a Universității Hong Kong.„Alegerea este acum: când începi să lași oamenii să moară? Nu va fi o tranziție perfectă, vor fi părți ale populației care vor lua asta (coronavirusul) și vor muri”, adaugă aceasta.În timp ce coronavirusul făcea ravagii în Europa și Statele Unite, țări ca Australia și China au abordat strategia eliminării totale a numărului de cazuri, dorind zero infecții transmise local.Strategia nu a fost una fără costuri. Țări dependente de turism precum Noua Zeelandă și insulele din Pacific, de exemplu, au înregistrat o lovitură uriașă primită de turism.Mii de australieni nu s-au putut întoarce în țară din cauza reducerii numărului de zboruri și a locurilor limitate în unitățile de carantinare la sosire, devenind „refugiați Covid”. De asemenea australienii nu au mai putut părăsi țara fără o viză specială.Dar a existat și un avantaj uriaș. China și Australia nu s-au confruntat cu focarele catastrofice din Statele Unite, Europa și unele țări din America Centrală și de Sud.Până în urmă cu câteva săptămâni viața se întorsese la normalitate în mare parte în țările care au implementat abordarea zero Covid, oamenii putând să participe la festivaluri de muzică și evenimente sportive.„În mare parte țările din Asia-Pacific au avut un an și jumătate cu un succes incredibil de gestionare a Covid”, afirmă Grépin. „Ar fi foarte dificil să spui că strategiile adoptate în această regiune nu au fost cele bune”, adaugă aceasta.Țările cu o rată scăzută a vaccinării anti-Covid sunt vulnerabile în fața variantei Delta (FOTO: Sipa / Sipa Press / Profimedia Images)Dale Fisher, un profesor de boli infecțioase de la Universitatea Națională a Singapore, afirmă că strategiile Australiei și Chinei s-au axat pe închideri stricte a granițelor și urmărirea rapidă prin testare în masă a oricăror cazuri care ar fi putut scăpa autorităților.Dar aceste abordări au fost puse sub presiuni majore de către varianta Delta a coronavirusului despre care se estimează că este la fel de infecțioasă ca varicela , fiind cu 60-200% mai contagioasă decât tulpina inițială a SARS-CoV-2 depistată pentru prima dată în Wuhan.„Cred că (Australia și China) și-au supraestimat integritat granițelor”, afirmă Fisher. „S-ar putea ca asta să nu fi fost o problemă atât de mare cu varianta Wuhan. Însă când ai ceva mult mai transmisibil orice breșă este expusă”, adaugă acesta.Odată ce varianta Delta a ajuns în Australia aceasta a scos în evidență o lacună majoră în strategia țării - lentoarea campaniei de vaccinare.În timp ce alte țări și-au demarat în trombă campaniile de imunizare anti-Covid mai devreme în cursul acestui an, liderii australieni păreau să nu se grăbească.„Avem un scaun în primul rând pentru a vedea lansarea vaccinurilor în numeroase țări care au fost nevoite să facă asta din cauza situațiilor urgente de criză”, afirma în luna martie premierul australian Scott Morrison, susținând că „ținem cont de lecțiile învățate (în aceste țări)”.Însă până duminică doar 17% din populația totală a Australiei de 25 de milioane de locuitori a fost vaccinată în regim complet, cu mult sub rata de imunizare de 58% din Marea Britanie și cea de 50% din Statele Unite, însemnând că în Australia imunitatea existentă pentru a preveni răspândirea variantei Delta este extrem de redusă.„Acest lucru a reprezentat o greșeală uriașă”, afirmă Alexandra Martiniuk, o profesoară de la Facultatea de Sănătate Publică a Universității Sydney. „Suntem blocați în această situație în care avem foarte puține persoane vaccinate în Australia și o variantă periculoasă”.Orașul australian Sydney este din nou în lockdown (FOTO: Paul Lovelace / Alamy / Profimedia Images)Experiența colectivă a Chinei și Australiei scoate în evidență riscul ca și alte țări cu restricții stricte la graniță să nu poată împiedica intrarea variantei Delta - sau a unei alte variante foarte infecțioase - pe termen nedefinit.Fisher afirmă că focare ale variantei Delta vor apărea probabil și în alte țări care nu s-au confruntat cu ea deocamdată, precum Noua Zeelandă.La fel ca și Australia, Noua Zeelandă și Hong Kong au rate scăzute ale vaccinării anti-Covid în regim complet, de 16%, respectiv 39%. Dacă varianta Delta reușească să intre în aceste țări, și ele vor fi în pericol.„Ar trebui să existe același sentiment de urgență de a vaccina chiar și când nu ai cazuri de Covid fiindcă este doar o chestiune de timp și cunoaștem impactul social și economic a carantinelor și testării în masă”, spune Fisher.Acesta recomandă menținerea unor restricții, ca de exemplu purtarea măștilor de protecție în spațiile închise, chiar dacă autoritățile au închis granițele și nu au depistat niciun caz local.„Fiecare țară ar trebui să se comporte ca și când ar exista cazuri în interiorul granițelor sale și cel puțin să ceară purtarea măștilor și să limiteze adunările”, susține acesta.„Cine crede că aceasta (pandemia) s-a terminat se înșeală”, afirmă profesorul de boli infecțioase. „Toată lumea trebuie să confrunte această realitate: pandemia nu s-a terminat încă pentru nicio țară”, adaugă acesta.