Statele UE cu cea mai mare rată de vaccinare: Malta, Belgia, Spania, și Portugalia în top. România și Bulgaria, la coada clasamentului

În clasament urmează Danemarca cu o imunizare completă de 58% (73% cel puțin o doză) și Irlanda cu 57.4% (68%).Guardian notează că acestea sunt cele șase state UE care au reușit să întreacă Regatul Unit în ceea ce privește campania de vaccinare, în ciuda faptului că britanicii au avut un start mult mai bun de imunizare a populației spre deosebire de blocul comunitar care s-a mișcat foarte greu la început.O explicație ar fi faptul că britanicii au ajuns cu campania de vaccinare în etapa în care ar trebui să convingă grupurile sociale sceptice sau ezitante. Așa se face că în prezent rata de vaccinare zilinică în Regatul Unit este mult sub media unor state UE.Spre exemplu, miercuri, Franța a administrat 368.596 drept prima doză și 261.695 a doua doză, în timp ce în Marea Britanie au fost administrate 33.304 de prime doze și 165.669 a doua doză.Italia și Germania sunt și ele peste media europeană cu 55% și 54% persoane vaccinate.Potrivit datelor publicate de Guardian, România se află pe penultimul loc al clasamentului, cu sub 30%, urmată de Bulgaria cu cel mai mic procent de persoane vaccinate din UE (sub 20%).De altfel, potrivit autorităților de la București, până vineri, 6 august, 29% din populația eligibilă a României a fost imunizată complet, mult sub ținta stabilită inițial de oficialii care gestionează campania.