Covid-19: Țările care au ales să impună vaccinarea

Vaccin obligatoriu pentru adulți: încă rar

Vaccin obligatoriu pentru anumite categorii

Vaccinul nu este obligatoriu, dar aproape

În Tadjikistan, un decret guvernamental obligă toți cetățenii cu vârsta peste 18 ani să fie vaccinați.Turkmenistanul, una dintre puținele țări din lume care nu au raportat niciun caz de Covid-19, a anunțat pe 7 iulie că face vaccinarea obligatorie pentru „toți cei peste 18 ani fără contraindicații medicale”.În Vatican, o notă datată în 8 februarie a făcut ca vaccinul să fie imperativ pentru locuitorii celui mai mic stat din lume și angajații care lucrează acolo.În Franța, personalul din spitale, clinici și case de bătrâni, precum și profesioniștii și voluntarii care lucrează cu vârstnicii au termen până la 15 septembrie ca să fie vaccinați.În Grecia, vaccinarea va deveni obligatorie pentru personalul căminelor de îngrijire medicală nu mai târziu de 16 august și pentru personalul sanitar de la 1 septembrie.În Italia, un decret-lege din 25 mai obligă medicii și personalul sanitar să fie vaccinați, sub sancțiunea de a nu mai intra în contact cu pacienții în caz contrar. Această obligație a fost contestată în instanță de 300 de angajați din sănătate.În Marea Britanie, guvernul a anunțat pe 16 iunie că va face vaccinarea obligatorie pentru lucrătorii din case de îngrijire medicală, inclusiv personalul non-medical.În Rusia, primarul Moscovei a decretat la 16 iunie vaccinarea obligatorie a angajaților din sectorul serviciilor. De atunci, alte entități locale, inclusiv Sankt Petersburg și regiunea sa, au luat măsuri similare.Kazahstanul a ordonat vaccinarea obligatorie pentru majoritatea angajaților care intră în contact cu alte persoane pe 1 iulie.Arhipelagul Fiji a făcut vaccinarea obligatorie atât pentru angajații publici, cât și pentru cei privați. Funcționarii vor trebui să-și ia liber dacă nu au primit prima injecție până pe 15 august și riscă să fie concediați dacă rapelul nu este făcut până la 1 noiembrie. În sectorul privat, angajații trebuie să fi primit prima doză până la 1 august.În Guineea Ecuatorială, vaccinarea este obligatorie începând cu 20 iulie pentru anumite profesii, cum ar fi armata, personalul sanitar sau profesorii.În Ungaria, prim-ministrul Viktor Orban a anunțat pe 16 iulie că vaccinarea va deveni obligatorie pentru îngrijitori, fără a preciza când.În Statele Unite, orașul San Francisco a anunțat la sfârșitul lunii iunie că va cere celor 35.000 de angajați să fie vaccinați, sub sancțiunea sancțiunilor până la concediere inclusiv. Această cerință nu va intra în vigoare, cu toate acestea, până când vaccinurile nu vor fi aprobate în totalitate de către Agenția SUA pentru Medicamente (FDA).În unele țări, obligația nu este formală, dar restricțiile pentru cei nevaccinați sunt de așa natură încât sunt similare cu o cvasi-obligație.În Statele Unite, Casa Albă a anunțat joi că angajații federali vor trebui fie să fie vaccinați, fie să poarte masca în mod continuu și să facă teste regulate, o dată sau de două ori pe săptămână. De asemenea, vor fi limitate în mișcări. Statul federal are 4 milioane de angajați.Anterior, New York City a anunțat că angajații spitalelor publice din metropolă ar trebui, începând cu 2 august, fie să fie vaccinați, fie să fie testați săptămânal. Aceeași măsură ar trebui să se aplice începând cu 13 septembrie pentru toți oficialii orașului (inclusiv polițiști, pompieri și profesori).Arabia Saudită a anunțat pe 18 mai că vaccinarea va fi obligatorie din august pentru a intra în unități guvernamentale și private, inclusiv în locuri de educație și divertisment, precum și în transportul public. Doar angajații vaccinați din sectoarele public și privat vor putea reveni la locul de muncă.În Pakistan, de la 1 iulie, provincia Balochistan a interzis persoanelor nevaccinate să pătrundă în clădirile publice/administrative, parcuri, centre comerciale și mijloace de transport în comun.Oficialii din provincia Sindh care refuză să fie vaccinați nu vor mai fi plătiți, în timp ce provincia Punjab a amenințat că le va tăia telefoanele celor care refuză injectarea.În China, la jumătatea lunii iulie, aproximativ douăzeci de comunități locale, inclusiv orașul Chuxiong (510.000 de locuitori, sud-vest) au avertizat că persoanele peste 18 ani nevaccinate nu vor mai fi în curând admiși în spitale, școli sau chiar în transportul public.