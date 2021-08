Coronavirus: În fața variantei Delta, care sunt cele mai sigure măști? Experții explică

„Cea mai bună mască pe care o purtați nu este una textilă sau chirurgicală”, spune prof.dr. Monica Gandhi de la University of California in San Francisco. Ceea ce înseamnă că cei mai mulți care au fost văzuți în ultimele zile purtând măști la San Francisco (dar și la București, Mamaia etc) nu purtau măștile corespunzătoare pe când cazurile de infectări cu Covid-19 cresc din cauza noii variante.Măștile N95 sunt o opțiune, nu cea mai confortabilă, dar una din cele trei preferate de dr. Monica Gandhi. În SUA se găsesc cu greu, dar în România sunt ușor de cumpărat cele KN95 – același model după standardul chinez, respectiv FFP2 după cel european.Unii continuă să recomande cel puțin o mască chirurgicală. Jeremy Howard, expert la Masks4all, spune că nu le recomandă decât dacă sunt bine aplicate pe figură – cu surplusul de elastic înnodat și bucla rezultată în spatele urechii.„Se potrivesc greu și sunt varianta cea mai proastă. Le-aș evita și aș purta din acestea”, spune Howard referindu-se la o mască KN95.Cât despre ultimele două opțiuni preferate de dr. Gandhi, ea spune că ori o mască textilă cu filtru – deoarece este mai subțire decât KN95, dar tot oferă filtrare în ambele sensuri – sau o mască dublă.„O combinație de mască chirurgicală cu mască textilă”, spune dr. Gandhi.