Ibiza angajează străini care să meargă gratuit la petreceri. Job de vis? Cu o condiție importantă

Poți fi plătit să petreci în Ibiza însă vei lucra ca un agent sub acoperire pentru poliția insulei, raportând autorităților despre adunările care încalcă măsurile impuse pentru prevenirea răspândirii coronavirusului.Potrivit ziarului local Periodico de Ibiza, poliția spaniolă vrea să creeze o echipă de „monitorizare a petrecerilor” pentru a o ajuta să ia măsuri împotriva adunărilor ilegale.Iar poliția are nevoie de străini pentru asta fiindcă localnicii îi cunosc deja pe polițiștii locali.Ibiza a impus luna trecută o interdicție pe timp de noapte (01:00-06:00) a adunărilor dintre membrii unor gospodării diferite pentru a ține sub control creșterea numărului de noi infecții cu coronavirusului.Insula a înregistrat o creștere alarmantă a numărului de noi cazuri de COVID-19 în luna iulie după ce a redeschis turismul în iunie.Până pe 4 august autoritățile insulei au raportat o medie a ultimelor două săptămâni de 991 de noi cazuri în fiecare zi, o creștere vertiginoasă față de media de 40-50 înregistrată în luna mai.„Lucrăm asupra problemei de două săptămâni însă nu este ușor deoarece căutăm străini cu vârsta între 30 și 40 de ani”, a declarat pentru Periodico de Ibiza ofițerul local Mariano Juan cu privire la eforturile poliției de a recruta petrecăreți sub acoperire. Billboard a scris în luna iunie că guvernul spaniol a impus închiderea localurilor ca barurile și restaurantele din zona de petreceri între 21:30 și 08:00.Proprietarii care organizează petreceri și încalcă regulile pot fi amendați cu până la 676.000 de dolari, potrivit unui comunicat de presă al guvernului spaniol.Însă amenzile nu au oprit petrecerile ci doar au dus la mutarea lor în locuințe private, în pofida faptului că guvernul a interzis și adunările între gospodării, relatează The Guardian Juan adaugă că numărul ridicat al petrecerilor începe să pună presiuni asupra resurselor poliției și că asta se datorează și faptului că polițiști au „dificultăți în a se infilitra” în petreceri din moment ce localnicii îi cunosc.„(Aceste petreceri) nu sunt doar o problemă ce ține de ordinea publică, ceea ce au fost mereu, însă acum ele pun în pericol și sănătatea oamenilor”, spune Juan.„Nu am niciun dubiu că (echipa de agenți sub acoperire) va începe să funcționeze de vara aceasta. Este o necesitate pentru a proteja situația sanitară din Ibiza”, susține polițistul.