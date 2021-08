După marile companii tech, vaccinarea anti-Covid obligatorie ajunge și pe Broadway / „Plămânul cultural” al New York-ului va cere spectatorilor să poarte și mască de protecție

Excepţiile de la obligaţia de vaccinare îi vizează pe copiii mai mici de 12 ani, persoanele care invocă anumite motive medicale sau „o credinţă religioasă intimă care împiedică vaccinarea”, dar, în aceste cazuri, accesul în sălile de spectacole se va face în baza obligativităţii de a prezenta un rezultat negativ la testele COVID-19.





Producţii precum „Moulin Rouge”, „Tina”, „Hamilton”, majoritatea musicalurilor de pe Broadway, considerat „plămânul cultural” al oraşului New York,



Spectacolul „Springsteen on Broadway”, care a fost deja reluat, este rezervat la rândul său doar publicului vaccinat anti-COVID-19. Broadway League are în vedere o reevaluare a regulamentelor sale în septembrie, cu posibilitatea de a relaxa unele dintre măsurile antiepidemice începând din noiembrie.



În această săptămână, Metropolitan Opera din New York a făcut un anunţ similar, care se aplică publicului şi tuturor angajaţilor săi, în contextul unei recrudescenţe a numărului de cazuri de COVID-19 cauzate de varianta Delta, care a relansat totodată dezbaterile despre vaccinarea obligatorie.



Preşedintele Joe Biden a anunţat joi că toţi angajaţii federali americani, care totalizează câteva milioane de persoane, vor trebui să se vaccineze sau să respecte o serie de constrângeri.



Statele federale New York şi California au adoptat, de asemenea, măsuri de acelaşi tip pentru funcţionarii lor.



Citește și:

Giganții tech fac front comun: După Google, și Facebook impune vaccinarea anti-Covid obligatorie pentru angajații de la birouri Producţii precum „Moulin Rouge”, „Tina”, „Hamilton”, majoritatea musicalurilor de pe Broadway, considerat „plămânul cultural” al oraşului New York, vor fi reluate începând din lunile septembrie şi octombrie , însă redeschiderea teatrelor newyorkeze se va produce treptat, pe parcursul acestei toamne.Spectacolul „Springsteen on Broadway”, care a fost deja reluat, este rezervat la rândul său doar publicului vaccinat anti-COVID-19. Broadway League are în vedere o reevaluare a regulamentelor sale în septembrie, cu posibilitatea de a relaxa unele dintre măsurile antiepidemice începând din noiembrie.În această săptămână, Metropolitan Opera din New York a făcut un anunţ similar, care se aplică publicului şi tuturor angajaţilor săi, în contextul unei recrudescenţe a numărului de cazuri de COVID-19 cauzate de varianta Delta, care a relansat totodată dezbaterile despre vaccinarea obligatorie.Statele federale New York şi California au adoptat, de asemenea, măsuri de acelaşi tip pentru funcţionarii lor.

„Cele 41 de teatre de pe Broadway, New York, vor cere vaccinarea publicului, precum şi a artiştilor, echipelor din culise şi a angajaţilor din teatre, pentru toate reprezentaţiile”, a anunţat Broadway League într-un comunicat, precizând că această politică va fi implementată până în data de 31 octombrie.În plus, spectatorii vor trebui să poarte măşti sanitare, cu excepţia pauzelor dedicate meselor rapide, care vor avea loc „în spaţii speciale”, a adăugat aceeaşi asociaţie a producătorilor de teatru din New York.