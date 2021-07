Epidemiologul Octavian Jurma: Valul 4 a venit mai devreme decât ne așteptam. Pragul de 1.000 de cazuri pe zi ar putea fi depășit în august, iar la deschiderea școlilor am putea avea 2-3.000 de cazuri pe zi

Potrivit epidemiologului, valul 4 al pandemiei a debutat mai devreme decât se așteptau specialiștii: "Am anunțat săptămâna trecută că acest lucru se va petrece în 1-3 săptămâni, însă sincer să fiu speram să se întâmple mai degrabă la mijlocul lunii august decât în această lună. Tulpina Delta (indiană) a fost confirmată oficial în România în luna aprilie 2021 și ajuns la fel ca tulpina britanica Alpha dominantă în 3 luni. Dobândirea dominanței variantei Delta înainte de termenul la care ne așteptam este în contrast dureros cu eșecul campaniei de vaccinare care ne așteptam să fie la un nivel similar cu procentul tulpinii Delta în acest moment. În general, odată cu dobandirea dominanței are loc și debutul unui nou val de infectări cu tulpina dominantă și de aceea putem considera că valul Delta-4 a debutat în România în această săptămână."





Saptamana S26 are valori extrapolate pentru ca nu a fost publicat raportul oficial, precizează Octavian Jurma.



Octavian Jurma consideră că dobândirea dominanței variantei Delta înainte de termenul la care ne așteptam "este în contrast dureros cu eșecul campaniei de vaccinare care ne așteptam să fie la un nivel similar cu procentul tulpinii Delta în acest moment"."Tulpina Delta este oficial dominată și în România, cu o pondere de peste 60% (26) din cele 44 de cazuri noi secvențiate în ultima săptămână. Doar 40% (17) din cazurile secvențiate săptămâna trecută mai sunt cu tulpina britanică (Alpha). Azi a fost publicat raportul INSP-CNSCBT pentru săptămâna S29 (perioada 19-25 iulie). Numărul de cazuri confirmate cu varianta Delta (B1.617.2 sau indiană) a ajuns săptămâna trecută la 127. Cu o pondere de peste 50%, am intrat oficial sub dominația Delta și în România încă din această săptămână", explică Octavian Jurma, într-o postare pe pagina sa de Facebook Octavian Jurma mai spune că răspândirea comunitară a tulpinii Delta este "evidentă, deși INSP insistă că nu este încă în răspândire comunitară."Valul de răceli "de care se vorbește la unele televiziuni sunt cel mai probabil infecții cu tulpina indiană (Delta), care are un tablou clinic asemănător unei răceli severe. La tineri COVID19- Delta evoluează mai ales cu dureri de cap, dureri de gât, rinoree (curge nasul) și febră. Simptomele clasice persistă, dar pierderea mirosului și a gustului nu mai este așa comună", subliniază Octavian Jurma.Octavian Jurma mai spune că, potrivit datelor INSP, "12% (15 din 127 de cazuri confirmate) au fost vaccinate, 13 complet vaccinate si 2 incomplet, în medie cu 88 de zile în urmă (între 11 si 165 zile), dar toate decesele sunt din rândul celor nevaccinați. E clar așadar că cel puțin 10% dintre cei imunizați prin vaccinare se pot infecta în continuare și este probabil ca procentul din rândul celor imunizați prin infectare să fie chiar mai mare."Octavian Jurma consideră că este prea devreme să ne pronunțăm în legătură cu dinamica finală a valului Delta și a infectărilor, însă se așteaptă ca pragul de 1.000 de cazuri pe zi să fie depășit în luna august, iar dacă se va menține sub 500, va fi o veste foarte bună: "Dacă rezistența opusă de imunizarea prin vaccinare și infectare va reduce răspândirea variantei Delta la nivelul tulpinii Alpha (cum s-a întâmplat în Marea Britanie), vom vedea o dublare a numărului zilnic mediu de cazuri la aproximativ două saptamani, ceea ce înseamnă că deschiderea școlilor va avea loc la o medie între 2.000 și 3.000 de cazuri pe zi."Autoritățile ar trebui însă să se pregatească pentru scenariul cel mai sumbru, 'care este că valul 4 ne va lovi cel puțin la fel de rău ca valul 3. Dacă apare prognoza de furtună, e mai bine să te pregătești pentru furtună și să nu vină furtuna, decât să ignori prognoza și să te lovească furtuna nepregătit", subliniază epidemiologul Octavian Jurma.Reactivarea rațională a campaniei de vaccinare este foarte greu de făcut în acest moment, dar "nu imposibil și depinde complet de clasa politică, care a monopolizat controlul și comunicarea în pandemie."Ce poate face fiecare dintre noi pentru a se proteja în valul 4? "La nivel individual, ce poți face este în primul rând să te vaccinezi. Vaccinarea este în continuare cea mai eficientă metodă de protecție și prevenție împotriva tuturor variantelor, inclusiv tulpina indiană (Delta). Toate vaccinurile asigură un grad înalt de protecție individuală, chiar dacă eficiența lor în combaterea răspândirii bolii variază. Este important să reținem că imunitatea optimală se instalează la 30 de zile după vaccinare, deci nu putem aștepta pâna vine ploaia ca să începem să construim acoperișul.""În al doilea rând, este momentul să revenim și la măsurile de protecție personală non-farmaceutică deja clasice (mască în proximitatea altora, distanțare, igienă). Nu cred că se vor face excepții pentru cei vaccinați si relaxările și restricțiile vor fi în continuare generale, ai deci grijă la comportamentul în spațiile inchise. Veste bună este că vom putea să continuăm să socializăm relativ liber cu persoanele și familiile vaccinate, deci presiunea psihologică și anxietatea va fi mult mai scazute printre cei vaccinați."