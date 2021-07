Florin Cîțu, despre ratarea țintelor de vaccinare: Aș vrea să văd mai mult din partea societății civile susținerea campaniei de vaccinare, nu doar să ne uităm la Guvern

Însă ceea ce spune premierul nu corespunde întocmai cu realitatea, deoarece, de-a lungul timpului, au fost mai multe entități din mediul privat care s-au implicat în campania de vaccinare. De exemplu, marți, Romanian Business Leaders, comunitatea oamenilor de afaceri din România, a lansat campania „Deschidem România!” de conștientizare a importanței vaccinării pentru oprirea răspândirii virusului Covid-19."Acestea nu au fost niște ținte pe care le-am creat din neant, sunt obiective care au venit după ce am discutat cu specialiștii. Ceea ce face Guvernul și am făcut foarte bine a fost să creăm condițiile pentru a avea vaccinați, și 5 milioane, și 10 milioane, am achiziționat dozele de vaccin, am creat spații de vaccinare, am ajuns la posibilitatea să avem 150 mii de persoane vaccinate pe zi. Tot ceea ce a ținut de Guvern, de a avea condițiile, de a avea acest număr de persoane vaccinate, am făcut", a declarat Florin Cîțu la finalul ședinței de Guvern.Acesta susține că toată campania de vaccinare este susținută doar de Guvern. "Până la urmă, toate această campanie de vaccinare este susținută doar de Guvern. Într-o societate în care avem foarte multe mesaje împotriva Guvernului, e mai complicat de dus. Aș vrea să văd din partea cealaltă, din partea celor care critică susținerea campaniei de vaccinare. Aș vrea să văd mai mult din partea societății civile susținerea campaniei de vaccinare, nu doar să ne uităm la Guvern. Am spus de fiecare dată că statul nu este cel mai bun administrator al resurselor. Cred foarte mult în mesajele care vin din societatea civilă, care vin din sectorul privat și aș vrea să văd mai multă responsabilitate și mai multe astfel de mesaje", a mai spus premierul."De criticat este foarte ușor să criticăm", a încheiat Florin Cîțu.De la debutul campaniei de vaccinare în România, s-au vaccinat circa 4.9 milioane de persoane, din care 4.8 milioane cu schema completă. Țintele erau de 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie și de 10 milioane de persoane până la 1 august.