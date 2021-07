Ar trebui copiii vaccinați împotriva coronavirusului? Ce spun datele științifice

Este necesară vaccinarea anti-Covid a copiilor?

Este vaccinarea copiilor sigură?

Cum va afecta vaccinarea copiilor și a adolescenților cursul pandemiei?

Pe 19 iulie specialiștii care consiliază guvernul britanic au recomandat amânarea imunizării anti-Covid a majorității tinerilor cu vârsta de sub 16 ani, citând ratele foarte scăzute privind dezvoltarea unor forme grave ale COVID-19 în această categorie de vârstă.Însă alte țări, printre care Statele Unite, Israel, Franța, Italia, Elveția și România, au demarat imunizarea anti-Covid și în rândul tinerilor în timp ce altele speră să o facă în curând, după ce vor avea suficiente doze de vaccinuri pentru a putea face asta.Iar în Statele Unite Administrația pentru Medicamente și Alimente (FDA) a anunțat deja că imunizarea copiilor cu vârsta de sub 12 ani ar putea începe din prima jumătate a acestei ierni Încă din primele zile ale pandemiei unii părinți au fost mai liniștiți știind că SARS-CoV-2 provoacă forme mai puțin grave ale bolii COVID-19 în rândul copiilor decât printre adulți.Însă unii copii dezvoltă forme grave ale bolii și pericolul „long Covid” (Covid de durată) - o paletă de simptome debilitante care pot dura luni de zile chiar și după o formă ușoară a bolii - este suficient pentru mulți medici pediatri pentru a recomanda vaccinarea împotriva coronavirusului pe cât de rapid posibil.„Am petrecut pandemia având grijă de copii într-un spital pentru copii”, afirmă Adam Ratner, un pediatru de la Universitatea New York specializat în boli infecțioase. „Nu am văzut la fel de mulți [pacienți] ca în partea adulților însă suficienți copii au fost destul de bolnavi”, relatează acesta.Însă în Marea Britanie specialiștii care consiliază guvernul au recomandat ca doar adolescenții care sunt vulnerabili din punct de vedere clinic, sau locuiesc cu adulți vulnerabili, să fie vaccinați împotriva coronavirusului deocamdată.Formele severe ale bolii, decesele și chiar Covid de durată sunt rare în rândul adolescenților și copiilor și în numeroase țări aproape toți adulții vulnerabili vor fi imunizați cu schema completă a unui vaccin împotriva coronavirusului, declară medicul pediatru Adam Finn de la Universitatea Bristol.Dar unii medici pediatri sunt îngrijorați cu privire la ceea ce se va întâmpla cu copiii care contractează coronavirusul SARS-CoV-2 și un alt virus comun, ca de exemplu virusul respirator sincițial - care este una dintre cele mai comune cauze ale răcelii dar care uneori poate provoca probleme respiratorii mai severe la copiii tineri.Măsurile stricte de carantină au dus la evitarea acestei probleme în unele regiuni însă odată cu relaxarea măsurilor sanitare deja există semne că numărul de copii care contractează virusul respirator sincițial este în creștere, afirmă Danilo Buonsenso, un pediatru de la Spitalul Universitar Gemelli din Roma.„Nu știm deocamdată care va fi povara co-infecțiilor asupra copiilor când vom avea o circulație masivă a virusurilor de rutină și a Covid”, spune acesta.FOTO: Yasser Al-Zayyat / AFP / Profimedia ImagesCâteva vaccinuri anti-Covid au fost testate deja pe tineri cu vârsta de peste 12 ani, printre acestea numărându-se vaccinurile bazate pe tehnologia ARN mesager dezvoltate de Pfizer/BioNTech și Moderna.China a anunțat la rândul ei că și-a testat vaccinurile Sinopharm și Sinovac în rândul tinerilor din categoria respectivă de vârstă și că a început să le administreze. Alte date privind două vaccinuri dezvoltate în India sunt așteptate în curând.Până acum vaccinurile anti-Covid par sigure pentru adolescenți și unele companii au demarat testarea clinică a lor în rândul copiilor cu vârsta de peste 6 luni În Israel și Statele Unite a apărut o potențială legătură între vaccinul Pfizer și inflamații ale inimii - afecțiuni cunoscute ca miocardită și pericardită - după ce acestea au început imunizarea anti-Covid a tinerilor.Însă cercetătorii nu au stabilit deocamdată cu certitudine că vaccinul cauzează aceste inflamații.Majoritatea persoanelor afectate s-au vindecat și datele sugerează că riscul de a dezvolta aceste afecțiuni este „extrem de scăzut” - în jur de 67 de milioane de cazuri după administrarea a două doze în rândul tinerilor de sex masculin cu vârsta între 12 și 17 ani și 9 cazuri la un milion de adolescente de sex feminin din aceeași categorie de vârstă.Malta și-a imunizat cu cel puțin o doză a unui vaccin anti-Covid aproape 80% din populație și cu schema completă peste 70% - una dintre cele mai ridicate rate ale vaccinări din lume - și a demarat inocularea adolescenților cu vârsta de peste 12 ani.În această țară decizia de a vaccina tinerii a fost influențată, printre altele, de structura apropiată a familiilor într-o societate în care adolescenții adesea intră în contact cu părinții, afirmă David Pace, specialist în pediatrie la Universitatea Maltei din Msida.„La nivelul populației, adolescenții vaccinați ar putea duce la o reducere a transmiterii [coronavirusului] către persoanele mai în vârstă vulnerabile”, afirmă acesta. În plus, tinerii adesea călătoresc în străinătate, existând riscul ca aceștia să importe coronavirusul din alte țări, adaugă Pace.De altfel Malta a devenit prima țară din Uniunea Europeană care a interzis intrarea în țară a călătorilor cu vârsta de peste 12 ani care nu s-au vaccinat împotriva coronavirusului.Datele arată că mai ales adolescenții, dar și copiii, joacă un rol important în transmiterea coronavirusului, afirmă Catherine Bennett, specialistă în epidemiologie la Universitatea Deakin din Melbourne.Iar îngrijorările privind transmiterea de către copii și adolescenți a coronavirusului sunt în creștere pe măsură ce noi variante ale SARS-CoV-2 continuă să apară și să se răspândească.Este de asemenea posibil ca noile variante mai transmisibile să găsească o cale de a eluda răspunsul imunitar în fața COVID-19 al tinerilor care îi face mai rezistenți în fața infecției, afirmă Bennett, lucru care face cu atât mai importantă imunizarea acestora.În plus, speranțele de a atinge imunitatea în masă prin imunizare s-au destrămat în multe țări, așa că acestea trebuie să facă tot ce pot pentru a reduce transmiterea coronavirusului, mai spune aceasta.„Ai nevoie doar de o populație slab vaccinată pentru a genera variante globale”, afirmă Catherine Bennett.