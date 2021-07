Arafat despre scenariile pentru valul patru al pandemiei: Decât să închidem iar economia, mai bine permitem accesul măcar unei categorii de persoane-vaccinații

Sunt doar ipoteze

Săptămâna viitoare urmează să fie discutată o eventuală hotărâre CNSU pentru măsurile care vor fi în vigoare de la 1 august „O să vedem care sunt măsurile care rămân la fel, dacă sunt modificări, aceste lucruri urmează să se stabilească în cursul săptămânii care vine, iar între timp sunt convins că se va discuta inclusiv la nivel politic care va fi abordarea (în eventualitatea unui nou val pandemic - n.r.)”, a declarat Raed Arafat, vineri seara, la Digi24 „Vedem toată Europa ce face, vedem în jurul nostru care este modelul și care este situația. Majoritatea țărilor europene au restricții mult mai mari decât la noi. În ziua de astăzi, poate rămânem printre cei mai puțin restricționați, dar e clar că dacă începe să crească - și foarte multe țări se gândesc la acest aspect - ne uităm la ce impact are pe sistemul sanitar și mai ales pe secțiile de terapie intensivă. Dacă impactul este limitat și dacă vaccinații duc la limitarea impactului pe terapie intensivă - și sper să crească numărul lor, să nu mai ajungem la cazuri critice la spital - abordarea este bună. Dacă vezi că este un impact major pe spitale și pe terapie intensivă și crește și mortalitatea și începem să intrăm într-un val cum am avut la sfârșitul anului trecut, începutul acestui an, abordarea este alta”, a explicat Raed Arafat. „Există această abordare, că nu mai abordăm numărul total al cazurilor, ci abordăm mai degrabă impactul pe partea de spitalizare să vedem dacă numărul total se traduce în internări masive în spital, în consum masiv de locuri la terapie intensivă sau nu, având în vedere că există un procent de vaccinați”, a punctat șeful DSU.El a explicat că trebuie aprofundată o analiză care să arate câți dintre vaccinați într-adevăr ajung să aibă o formă mai gravă, care necesită oxigen sau terapie intensivă, și câți dintre nevaccinați ajung acolo. Doar vaccinații în restaurant - o posibilitate„Cert este un lucru: nimeni nu vrea să impacteze economia la maxim, adică impactul pe economie se va dori să fie cât mai mic. Asta înseamnă ca alternative gen: da, nu intră toată lumea într-un restaurant în interior, dar vaccinații vor putea să intre sau vaccinații și testații vor putea să intre - măsuri pe care le vedem în Franța, în Grecia în unele zone - va fi posibil să se întâmple”, a declarat Raed Arafat.„Nu vreau să se ia că am spus că așa va fi, eu dau ipoteze văzând ce este în alte țări și fiind sigur că este imposibil să revenim la închideri totale și să spunem că gata, închidem restaurantele complet, închidem totul complet, când există o categorie de oameni care reprezintă un risc minor dacă intră și consumă și participă la aceste activități și atunci impactul economic este unul mai mic”, a adăugat șeful DSU.El a explicat că o eventuală restricționare a accesului pentru nevaccinați s-ar face de la o anumită rată de incidență, care era luată în calcul și anterior pentru introducerea de restricții la nivel local - 3 la mie, 7 la mie etc. „Dacă ajungem la incidență de 3 la mie, vom ajunge să spunem: în interiorul restaurantelor scădem capacitatea, închidem, nu permitem să se deschidă sau o să spunem: îți permitem să ai capacitatea mai mare, dar cu condiția să ne asigurăm că cei care intră nu transmit, nu sunt bolnavi și așa mai departe”, a arătat Arafat.Nu va fi vorba despre o discriminare, pentru că nevaccinaților li se va da varianta testării pentru a avea acces în restaurante, de exemplu.”În acest fel, permitem activităților economice să se desfășoare. Poate limităm, dar nu cu o limitare cum a fost înainte, când nu aveam vaccinul și nu puteam să facem aceste lucruri. Accept această soluție, ca să nu am un impact economic major, ca să nu închizi totul”, subliniază șeful DSU.„Dacă cineva îți spune nu vreau să mă vaccinez, nu vreau să mă testez, dar vreau să fac de toate și nu mă interesează ce pățesc cei din jurul meu, atunci avem o problemă. Cel mai puțin corect lucru este ca orice om să creadă că poate să facă absolut orice vrea punând viața altora în pericol. Asta este cel mai puțin corect”, a argumentat Raed Arafat.Șeful DSU susține și vaccinarea obligatorie a personalului medical. „E o abordare corectă, pentru că protejezi inclusiv pacientul aici. Să faci o protecție reală într-un mediu în care este foarte propice să se răspândească boala, în spitale, unde ai oamenii în saloane, unde medicul și asistenta se plimbă de la un pacient la altul, faptul că cer vaccinarea sau testarea nu are nimic ciudat, chiar este o măsură foarte normală”, a punctat medicul Raed Arafat.