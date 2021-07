Expert american: Varianta Delta îi va infecta pe toți cei care nu au imunitate

Numarul de infectii cu coronavirusul a inceput sa creasca din nou in SUA





Media zilnică de noi contagieri cu SARS-CoV-2 în SUA este de 26.306 pentru ultimele 7 zile, o creștere de aproape 70% față de săptămâna anterioară, potrivit CDC.Numărul de spitalizări a crescut la rândul său cu aproximativ 36% după săptămâni consecutive de declin.

„Cred că nu există niciun dubiu că vom asista la o creștere vertiginoasă a numărului de cazuri”, a spus medicul Gregory Poland într-un interviu acordat joi televiziunii CBS 4 Minnesota Acesta a subliniat că statul Minnesota, la fel ca multe alte locuri din Statele Unite, se confruntă cu o creștere a numărului de infecții pe măsură ce varianta Delta a coronavirusului continuă să se răspândească.Medicul a relatat de asemenea că a văzut cazuri severe ale bolii și spitalizări în rândul persoanelor tinere.„Nu vă amăgiți că 'am ajuns până aici și sunt OK'. Aceasta este o variantă foarte diferită. Vă va găsi”, a avertizat acesta.„Acest virus va găsi pe toată lumea care nu are imunitate”, a adăugat Poland.Oficialii americani responsabili de sănătatea publică sunt tot mai îngrijorați de creșterea numărului de noi infecții, spitalizări și decese în contextul în care campania de vaccinare din SUA a început să încetinească.Varianta Delta a devenit dominantă în Statele Unite, Centrul pentru Prevenirea și Combaterea Bolilor anunțând marți că aceasta este responsabilă acum de 83% din noile infecții cu coronavirusul depistate în țară.