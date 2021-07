Expert: Varianta Beta a coronavirusului poate evita răspunsul imun generat de vaccinuri. A fost mereu o ameninţare pentru noi

Executivul a anunţat că toţi cei care revin din Franţa - spre deosebire de restul destinaţiilor aflate pe aceeaşi listă - trebuie să continue să se autoizoleze chiar dacă sunt complet vaccinaţi.





Varianta Beta se răspândeşte în prezent în Franţa şi, spre deosebire de celelalte, poate evita mai uşor efectul vaccinurilor.Profesorul John Edmunds de la London School of Hygiene and Tropical Medicine şi membru al Grupului ştiinţific consultativ pentru Urgenţe (Sage) a spus că Guvernul britanic este îndreptăţit să fie îngrijorat.Edmunds a declarat sâmbătă pentru BBC Radio 4: „Varianta Beta a rămas o ameninţare pe tot parcursul. Este probabil mai puţin infecţioasă decât Delta care se răspândeşte aici, în Marea Britanie, acum. Are avantajul că e capabilă să scape de răspunsul imun într-o măsură mai mare”.El a explicat: „Pe măsură ce populaţia de aici devine tot mai imună, condiţiile sunt potrivite pentru ca varianta Beta să capete un avantaj, aşa că înţeleg îngrijorarea. Dintre variantele care există şi care sunt cunoscute aceasta a fost mereu o ameninţare pentru noi. Există dovezi solide din Africa de Sud că poate să evite răspunsul imun generat de vaccinul AstraZeneca mult mai bine”.