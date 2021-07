În ce condiții ar putea începe și România să administreze a treia doză de vaccin antiCOVID

”Faptul că se depun datele ştiinţifice care atestă siguranţa şi eficacitatea unei a treia doze de vaccin, administrată conform datelor prezentate de compania Pfizer, administrarea celei de-a treia doze la şase luni este un aspect. Ştim că avem date de siguranţă şi avem date de imunigenitate şi eficacitate. Dar asta nu înseamnă că această măsură trebuie adoptată ca politică de vaccinare. Sigur că se adoptă o astfel de măsură atunci când datele de zi cu zi îţi arată o scădere a eficienţei vaccinurilor, dar nu este cazul în acest moment pentru niciuna dintre variantele virale. Chiar dacă numărul de cazuri este în creştere, afectează în mod deosebit populaţia nevaccinată şi acolo unde rata de acoperire vaccinală este crescută, numărul de decese nu a crescut”, a declarat Valeriu Gheorghiţă, la Digi24, duminică, potrivit News.roAcesta a explicat că trebuie crescut numărul persoanelor care se vaccinează.”Această a treia doză este în perspectiva acestor variante virale în care se observă o scădere a activităţii neutralizante a anticorpilor, chiar a celor obţinuţi din vaccinare. Dacă ne e teamă de variante virale, trebuie să creştem numărul celor vaccinaţi şi nu să administrăm o a treia doză celor vaccinaţi deja cu o schemă completă. Şi aici vorbim deja de 3,3 miliarde de doze administrate la nivel global, însă populaţia ţărilor în curs de dezvoltare are o rată de acoperire vaccinală de circa unu la sută”, a declarta Valeriu Gheorghiţă.Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare a mai precizat că strategia este de a creşte numărul celor vaccinaţi cu scemă completă.”Este important să accelerăm în mod echitabil campaniile de vaccinare la nivelul tuturor ţărilor pentru că în felul acesta reducem probabilitatea de selectare a noi variante virale. Strategia, în momentul de faţă, este să creştem numărul celor care se vaccinează cu o primă schemă completă, în felul acesta scădem circulaţia virusului şi cu siguranţă vom avea un control bun din punct de vedere al pandemiei”, a declarta Gheorghiţă.Medicul a lăsat explicat că se va folosi o a treia doză numai în cazul în care creşte riscul de îmbolnăvire a persoanelor deja vaccinate.”Dacă datele ştiinţifice ne arată că, la un an sau mai târziu de un an de zile, eficienţa scade substanţial şi încă avem virus circulant şi încă avem un număr important de persoane nevaccinate şi riscul de îmbolnăvire a celor deja vaccinaţi este crescut, sigur că în momentul respectiv vom proceda aşa cum se cuvine. Însă nu este cazul la acest moment. Datele de eficienţă sunt, în momentul de faţă, cât se poate de bune şi avem deja experienţa ţărilor cu rată crescută de acoperire vaccinală. Dealtfe este o politică nu doar a României, majoritatea ţărilor pledează pentru aceeaşi abordare, de a creşte numărul celor vaccinaţi în loc de a vaccina aceleaşi persoane cu o a treia doză”, a mai declarat Gheorghiţă.Compania Pfizer caută să obţină în următoarea lună aprobarea organismului american de reglementare a medicamentelor, FDA, pentru a treia doză a vacinului său anti-Covid.